我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

學區委員會投票 家長需申請帳號

記者鄭怡嫣／紐約報導
全市學區委員會選舉21日開跑。圖為紐約公校。(本報檔案照)
全市學區委員會選舉21日開跑。圖為紐約公校。(本報檔案照)

2023年至2025年紐約市各學區委員會(Community Education Councils)，以及全市不分區高中、英語學習生、特殊教育專門委員會(Citywide Education Councils)的選舉，將於21日(周五)起開放投票，華裔教育維權人士提醒，家長需註冊市教育局的學校帳號(NYC Schools Account)才能參與投票。

紐約市的32個分區學委會以及四個不分區專門委員會，每兩年選舉一次，在每個學區及專門委員會中選出11位家長代表。

此次選舉投票，將於21日至5月9日(周二)向家長開放。家長若有一位孩子，可為學區內的三位候選家長投票，若有多位孩子，則可投票多次，每次同樣投票三人。若孩子為英語語言學習生、特殊學生或高中生，則還可在專門委員會進行投票。新選出的家長代表，將於今年7月1日起就任，任期至2025年6月30日。

皇后區第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)介紹，學委會除評估市教育局的教學材料、每月與學區學監議事、批准學區畫線外，也可向市教育局提交投票後的決議書(resolution)，影響當局的教育政策走向。華人家長需注意，投票需通過市教育局的學校帳號，尚未註冊的家長可聯絡學校家長專員(Parent Coordinator)，在輸入專員給的帳號代碼(account creation code)後即可完成註冊。

據統計，目前全市僅70%家長已經註冊，未註冊的家長，可聯絡學校的家長專員。各學委會家長候選人的簡介，可至https://apps.schools.nyc/CECProfiles查看，家長候選人參加線上選舉論壇的視頻，可至https://learndoe.org/cec/archives_2023/查看。

教育局 投票 學區

上一則

華埠、8大道 幾無華人家長參選學委會

下一則

挺「不正當驅逐保護」議案 住客協會：租客不該受壓

延伸閱讀

真的怕了 德州一學區強制學生只能帶透明背包到校

真的怕了 德州一學區強制學生只能帶透明背包到校
洛學區批准工會加薪協議 最低時薪22.52元

洛學區批准工會加薪協議 最低時薪22.52元
8女生膺選玫瑰學者 分享2萬獎金

8女生膺選玫瑰學者 分享2萬獎金
代課師教唆學生互毆 視頻引社區譁然

代課師教唆學生互毆 視頻引社區譁然
社媒危害學生 聖地牙哥2學區加入其他16個學區提告

社媒危害學生 聖地牙哥2學區加入其他16個學區提告

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

2023-04-18 23:01
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

2023-04-16 06:50
將被任命為「滅鼠沙皇」的科拉蒂，先前是布碌崙(布魯克林)的特許學校教師，致力於清潔工作。(市長辦公室提供)

年薪15.5萬… 紐約市「滅鼠沙皇」出爐 第1招出手

2023-04-13 07:39
華裔耆老布朗士家門口遭超速者撞亡，肇事者自首稱當時不知撞了人。(取自谷歌地圖)

紐約華男被撞身亡 肇事者自首：看新聞才知撞了人

2023-04-13 14:42

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲