學區委員會投票 家長需申請帳號

全市學區委員會選舉21日開跑。圖為紐約公校。(本報檔案照)

2023年至2025年紐約市各學區 委員會(Community Education Councils)，以及全市不分區高中、英語學習生、特殊教育專門委員會(Citywide Education Councils)的選舉，將於21日(周五)起開放投票 ，華裔教育維權人士提醒，家長需註冊市教育局 的學校帳號(NYC Schools Account)才能參與投票。

紐約市的32個分區學委會以及四個不分區專門委員會，每兩年選舉一次，在每個學區及專門委員會中選出11位家長代表。

此次選舉投票，將於21日至5月9日(周二)向家長開放。家長若有一位孩子，可為學區內的三位候選家長投票，若有多位孩子，則可投票多次，每次同樣投票三人。若孩子為英語語言學習生、特殊學生或高中生，則還可在專門委員會進行投票。新選出的家長代表，將於今年7月1日起就任，任期至2025年6月30日。

皇后區第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)介紹，學委會除評估市教育局的教學材料、每月與學區學監議事、批准學區畫線外，也可向市教育局提交投票後的決議書(resolution)，影響當局的教育政策走向。華人家長需注意，投票需通過市教育局的學校帳號，尚未註冊的家長可聯絡學校家長專員(Parent Coordinator)，在輸入專員給的帳號代碼(account creation code)後即可完成註冊。

據統計，目前全市僅70%家長已經註冊，未註冊的家長，可聯絡學校的家長專員。各學委會家長候選人的簡介，可至https://apps.schools.nyc/CECProfiles查看，家長候選人參加線上選舉論壇的視頻，可至https://learndoe.org/cec/archives_2023/查看。