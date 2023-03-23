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64％雙語特教生 學習權益遭忽視

記者張心／紐約報導
全市64%雙語特殊兒童，未能獲得應有的雙語教學服務。(市長辦公室提供)
全市64%雙語特殊兒童，未能獲得應有的雙語教學服務。(市長辦公室提供)

根據市教育局最新數據，全市64%的雙語特殊兒童未能獲得應有的雙語教學服務，且能提供雙語教育的教職員工人數大量短缺，導致需要學習英語的特教移民學生同其他學生相比，成績差距更加顯著。

市教育局延遲發布的特殊兒童報告顯示，截止上學年結束，全市近三分之二、有權獲得雙語教育的特殊兒童，未能得到既定的教育支持；意味著大約3100名學生，沒能獲得雙語教師的輔導，也沒能在雙語課堂學習。相比之下，不需要雙語教育的特殊兒童，超過88%得到市教育局安置，創有史以來最高紀錄。

紐約市對英語為非母語的移民學生很不公平。」紐約市移民聯合會的教育政策主管安德拉·奧提茲(Andrea Ortiz)表示，疫情對英語學習者的影響很大，市教育局應該努力彌補差距，如何幫助雙語學習者盡快適應，是重要課題。

市教育局數據顯示，雙語特殊學生和普通特殊學生所獲得的配套支持也存在差異，約21%雙語特殊學生有權獲得諮詢服務，但大部分人沒有使用，遠高於普通特殊學生。「因為缺乏足夠的雙語教職人員，所以孩子們通常要等很久才能得到服務。」IncludeNYC特殊教育政策主任Lori Podvesker指需要更多的雙語教師和輔導員。

市教育局表示，當局已經在同全市32個學區中的九區合作，增加雙語特殊教育班，並以聯邦援助金，為沒能獲得教學服務的雙語特殊兒童，配置專業教師和心理輔導員。

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