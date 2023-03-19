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高分落選 華人家長批探索項目不透明

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙州眾議員鄭永佳攜手第20學區教育委員會委員拉貝拉、華裔委員趙愷文，日前在8大道舉辦社區諮詢會。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙州眾議員鄭永佳攜手第20學區教育委員會委員拉貝拉、華裔委員趙愷文，日前在8大道舉辦社區諮詢會。(記者顏潔恩／攝影)

今年的紐約市高中錄取結果已放榜，但有一名布碌崙(布魯克林)華人家長投訴，市教育局(DOE)的「探索」項目(Discovery Program)錄取標準不透明，兒子的特殊高中入學考試(SHSAT)分數僅和第一志願高中低了幾分，卻無法入選該項目中。

布碌崙(布魯克林)州眾議員鄭永佳與第20學區教育委員會委員拉貝拉(Vito LaBella)、華裔委員趙愷文，日前在8大道舉辦社區諮詢會，助家長了解特殊高中錄取問題，會上華裔家長林女士表示，兒子在今年SHSAT考取了497分，與第一志願的布碌崙科技高中(Brooklyn Tech)的錄取線差了僅六分，照理說可被「探索」項目(Discovery Program)所錄取，在夏季間進行強度補課，爭取入學特殊高中。

林女士說，她的兒子未被錄取，反而一名分數為440分的孩子卻能入選，讓她感到疑惑；林女士在四處詢問下，發現很多家長、補習班老師也發現類似問題，分數介入440至480分的學生能進入該項目，反而落在480分至502分之間的學生卻落榜。

林女士生氣質問，由於錄取制度問題，考取高分的學生，卻被剝奪入取特殊高中的機會，「他們的努力不該被抹滅」；林女士還曾詢問當地官員，對方回應可將12個志願學校全寫上，總有一個探索項目願意接收。這席話讓她更氣憤，「若真收到布朗士學校的探索計畫，也無法陪孩子每天通勤幾個小時上下學，非常不合理。」

她要求當局給出明確的解釋，對外公布探索項目的錄取分數線，給家長一個交代。

對此拉貝拉表示，該項目面向低收入群體，但當局對於「低收入」的定義，確實沒有明確的標準，只提到必須符合一項「經濟需求指數」(Economic Needs Index，ENI)，且也不是每所初中都符合條件。

鄭永佳表示，自高中錄取結果公布以來，其辦公室收到很多相關投訴，日前已致信給當局，要求其針對ENI的具體指標、探索項目的錄取標準給予回覆；目前暫時還未有進展，若有消息將第一時間與民眾跟進。

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