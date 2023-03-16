公校招生下滑 預算或遭第二波削減

市教育局總監班克斯說，由於入學率的大幅下降，將可能開啟新一輪的教育經費削減。(市議會提供)

市教育局 總監班克斯(David Banks)在15日的市議會聽證會表示，由於公校 入學率大幅下降，可能開啟新一輪的教育經費削減，但具體計畫還未定好；因市長亞當斯(Eric Adams)將全民掃盲列為教育重點，所以除此之外的教學項目都有可能受影響。

市議會教育委員會就市教育局初步預算 計畫舉辦公聽會，班克斯表示，入學率的下降可能使全市公校再度削減經費，但因市府尚有1.6億元聯邦救濟金，可能緩和經費削減帶來的衝擊，「將盡一切努力，吸引更多的孩子回到公校。」

不少市議員對市教育局提出批評，質疑市教育局的決策依據。(市議會提供)

市議員追問具體的削減經費數目，班克斯說，「一切尚在計畫中，還沒有成形的方案。」此舉遭市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)批評，認為目前已經進展到初步預算計畫，如果拖延公布只造成「措手不及」的局面，縮短各方談判的餘地。

不少市議員對市教育局提出批評，認為諸如「全民早教」等優質項目都可能被削減，質疑市教育局的決策依據。班克斯回應稱，「市長亞當斯將全民掃盲視為全市教育工作的核心，除此之外的教學項目，我都沒辦法保證不被削減經費。」

市議員高步邇(Gale Brewer)對市教育局削減「初中質量倡議」(Middle School Quality Initiative)項目提出批評，班克斯認為這是初中的提升項目，如果小學生不識字，做不到全民掃盲的目標，怎麼談初中教育質量提升？「我們在努力尋找經費，保證孩子們在三年級前學會閱讀。」