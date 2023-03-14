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高教影響力最新百人榜 2華裔校長列名

記者鄭怡嫣／紐約報導
吳思永。(勃魯克學院提供)
吳思永。(勃魯克學院提供)

每年發布各行各業影響力榜單的「City & State New York」，13日公布2023年紐約高等教育最有影響力百大人物(The 2023 Higher Education Power 100)，兩位華裔校長名列榜單，代表皇后區的州參議員、州參議會高等教育委員會主席史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)排名第三。

此次名單，有三位東亞裔上榜：紐約市立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)首位華裔校長吳思永(David Wu)，位列第27名，他來自台灣，2020年2月被推舉為學院新校長，任職後創立勃魯克未來特別工作小組，致力使校園參與新冠疫情帶來的的長期問題。他也曾表示將增加弱勢群體的學術機會，改變高等教育現狀。

市立大學皇后學院(Queens College) 首位華裔校長吳華揚(Frank H. Wu)，位列第40名，他是律師、教授、作家，也是第二代移民，在他的推動下，皇后學院收到聯邦撥款，發展商業及藝術項目。他還呼籲州議員通過校園無飢餓法案，幫助更多困難學生。此外紐約州立大學(SUNY)學生會主席亞裔Alexandria Chun，則位列第92名。

在教育政策及政治方面，州參議會高等教育委員會主席史塔文斯基，及州眾議會高等教育委員會主席法伊(Patricia Fahy)，並列第三。史塔文斯基任高等教育委員會主席多年，在此次州長霍楚(Kathy Hochul)的預算案中，她基本支持高等教育的經費分配，但反對學費上漲並督促市立及州立大學系統分配更均衡，法伊也反對州立大學漲學費。

其他前十排名，依次為市大及州大總校長羅祖格茲(Felix V. Matos Rodriguez)以及金恩(John B. King Jr.)、康乃爾大學及哥倫比亞大學校長波拉克(Martha Pollack)以及鮑林格(Lee Bollinger)、兩位市大及州大校董主席，以及紐約大學、州大分校奧伯尼(Albany)、州大分校賓漢頓大學(Binghamton University)校長。

吳華揚。(本報檔案照)
吳華揚。(本報檔案照)

教育 華裔 亞裔

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