市教育局推網課拚州會考 家長不滿

市教育局建議學生通過Amira軟體自學，提高州考成績。(取自Amira臉書)

紐約市去年州會考成績大幅下降，市教育局 (DOE)在今春州會考前推出「衝刺計畫」，要求三至八年級的學生，每天在電腦上跟著特定軟體學習，作為額外的教學輔導；然而，此舉遭到家長們反對。

市教育局表示，本學期起，為彌補疫期落後的學習，學校可以在Zearn、iReady、Amira軟體中，選擇最符合各校教學條件的方案，三至八年級的學生，每天自行接受數小時培訓，費用將由政府承擔。

一些州考成績尤其落後的學區 ，比如布朗士 區、布碌崙(布魯克林)的多所公校，則被建議從本周起，強制開展這項網路補課項目，作為最後階段「加速衝刺」的輔導方案。

南布朗士第九學區的學監，要求該學區所有小學和初中生，每天必須跟著規定軟體進行數學和閱讀訓練。低於年級平均水平的學生則必須每天花30分鐘，通過Zearn學習數學課程，每周通過iReady學習英語課程。根據州府統計，去年的州考，該區學生只有19%數學成績超過年級平均水平，31%閱讀達標。

但是一些家長和教育工作者認為，學生又被送去上網課很令人失望，網路教學缺乏專業教師培訓，難給學生真正的輔導和進步，「不希望孩子失去和教師的互動。」