市教育局推網課拚州會考 家長不滿
紐約市去年州會考成績大幅下降，市教育局(DOE)在今春州會考前推出「衝刺計畫」，要求三至八年級的學生，每天在電腦上跟著特定軟體學習，作為額外的教學輔導；然而，此舉遭到家長們反對。
市教育局表示，本學期起，為彌補疫期落後的學習，學校可以在Zearn、iReady、Amira軟體中，選擇最符合各校教學條件的方案，三至八年級的學生，每天自行接受數小時培訓，費用將由政府承擔。
一些州考成績尤其落後的學區，比如布朗士區、布碌崙(布魯克林)的多所公校，則被建議從本周起，強制開展這項網路補課項目，作為最後階段「加速衝刺」的輔導方案。
南布朗士第九學區的學監，要求該學區所有小學和初中生，每天必須跟著規定軟體進行數學和閱讀訓練。低於年級平均水平的學生則必須每天花30分鐘，通過Zearn學習數學課程，每周通過iReady學習英語課程。根據州府統計，去年的州考，該區學生只有19%數學成績超過年級平均水平，31%閱讀達標。
但是一些家長和教育工作者認為，學生又被送去上網課很令人失望，網路教學缺乏專業教師培訓，難給學生真正的輔導和進步，「不希望孩子失去和教師的互動。」
「我不認為這不好，因為觀察這些軟體設計的很嚴謹，起碼孩子用iReady學習英語時，非常有效果。」布朗士區家長蔡艾美(Amy Tsai)說，她擔心將電腦過早擴展到幼兒園，也希望政府避免「過度」使用新科技。
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