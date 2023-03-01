公校生進市大學院 近半數需補課才過關

數據顯示，從紐約市公校畢業進入市立大學社區學院系統的大學生，近半數在第一學期需要補課才能過關。(市長辦公室提供)

數據顯示，從紐約市公校 畢業進入市立大學(CUNY)社區學院系統的大學生，近半數在第一學期需要補課才能過關；專家認為，這是公校生長期缺課、成績灌水、公校未能幫助學生準備進入大學導致，特許學校或許可以作為更高質量的教育選擇。

市大發言人此前公布數據稱，在2022年秋季，市大下屬七個社區學院裡共5046名註冊數學補習，4250名補習英語，總數占校內所有公校生47%；紐約郵報報導，市大曼哈頓社區學院招生部副主任阿拉穆(Mohammad Alam)表示，「大多數從紐約市公校招入的學生，都沒有做好上大學的準備。」

而根據市教育局 數據，學業荒廢的問題早在學生進入高中前就已顯現；例如，疫情後全市公校學前班至8年級的考試分數普遍下滑，學生長期缺課率達到40%的歷史新高。

然而，全市高中的畢業率去年卻增至84%，相比之下四年前只有73%；紐約同源會創會主席陳慧華表示，這說明公校生成績灌水嚴重，這種降低標準讓所有人都過關的政策是在「公平」的名義下進行，僅是讓學生趕緊畢業，傷害的是學生和社會。

教育局的冗員近年也不斷增加，獨立預算辦公室(Independent Budget Office)數據顯示，教育局包括經理、分析師、監管人員、專家等不承擔教學任務的雇員數量從2014年的3500人升至2021年的5100人；雖然教育總監班克斯(David Banks)承諾削減開支，但在他上任的前六個月，教育局總部和各區辦公室支出達7億2500萬元，超支逾1億元。

州主計長辦公室去年審計，紐約市公校只有57%的畢業生做好上大學準備，進入大學的公校生在第一學期就輟學的比率達37%。

公校教育質量每況愈下，支持特許學校的呼聲再起，因為特許學校拿到撥款維持運營的條件是確保學生成績達標；陳慧華表示，「特許學校做的事情就是，一旦學生入校，就高標準嚴要求，而不是如果學生做得不好，就降低標準滿足學生。」