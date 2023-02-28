紐約州府擬漲市大州大學費 學生叫苦 校方支持
紐約州長的預算提案意味著紐約州立大學(SUNY)和市立大學(CUNY)將面臨著3%的學費上漲，這將為兩所大學帶來9700萬元的額外收入；儘管校方對此非常支持，但學生們卻認為通貨膨脹壓力下，這並不是漲學費的好時機。
「我很擔心學費上漲，這將給我們帶來更多的壓力和負擔。」市大學生會主席Salimatou Doumbouya表示，學生們一直反對任何形式的學費增長，也會為此繼續奔走呼籲。
在27日奧伯尼(Albany)舉行的高等教育經費預算聽證會上，市大和州大的校長紛紛發言表示，自2019年以來，兩所公立大學的學費都沒上調，「與其他地區相比，紐約州的公立大學因為可負擔性而知名，但這也代表，我們需要轉變，需要一套可靠的、可預期的收入體系。」州大校長約翰·金(John King)說。
紐約州參議會高等教育委員會主席、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)對此質疑，「全州公立大學的入學率已經大幅下降，市立大學在疫情期間，失去了約十萬名學生，這個時候漲學費，如何扭轉紐約每況愈下的入學率？」
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