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市教育局加強公校安全 令維安升級「緊急狀態」

記者張心／紐約報導
市教育局將當前公校安全狀況升級為「緊急狀態」，要求校長和警察局長每周會面。（市長辦公室提供）
市教育局將當前公校安全狀況升級為「緊急狀態」，要求校長和警察局長每周會面。（市長辦公室提供）

青少年暴力槍擊案件激增，紐約市教育局日前發出通知，要求全市1600所公校校長每周同當地警局局長會面，並將當前校園安全升級為「緊急狀態」。

市教育總監班克斯(David Banks)表示，最近發生的一連串少年攻擊和槍擊事件，多在放學時段的公校校園外，為維護學生的生命安全，市教育局計畫讓校長和所在社區警察局長合作，每周定期開會討論「安全通道」(Safe Passage Programs)計畫，使警方知道如何在課後活動支持校方的治安工作，並在危險事件發生時第一時間反應。

「我們不是為了讓警方做充滿敵意的武力接管，而是為確保放學30分鐘以後，當學生們回到社區的過程中，校方和警方都能提供幫助。」班克斯說。他也鼓勵校方和所在警局們交換聯繫方式，希望雙方保持每周會面的頻率。他也提出請家長們參與「監督放學」的想法，但遭到校長們反對，「這不太可能實現，因為家長們放學時段都在工作，而且維護治安也不是家長的責任。」

去年10月，市教育局提出加強公校安全的「支點項目」(Project Pivot)，規定將社區反暴力組織引入全市138所公校內，協同校方共同提供包括安全和暴力預防、學生心理諮詢輔導、在上學和放學路上進行陪護的「安全走廊」(Safe Corridors)等支持性服務。班克斯表示，該計畫一個半月前剛開始實施，正在從社區挖掘「可靠的合作夥伴」。

根據市警局統計，今年全市已有數十名公校生因青少年暴力事件而死亡；去年，全市有153名學生被槍殺，遠超過疫情前2017年的72人。

教育局 公校 槍擊

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