大學和職業準備獎學金 起跑

大學和職業準備獎學金開放申請，圖為上學年獲獎生至市議員黃敏儀辦公室領取免費手提電腦。(First Tech Fund提供)

致力為少數族裔學生提供公平環境的非營利機構第一科技基金(First Tech Fund)近日宣布，面向全市所有高中生的「大學和職業準備獎學金」(College & Career Readiness Fellowship)已開放申請，110名獲選的高中生將免費獲得專業人士指導及技能培訓，並根據需求免費獲得電腦或無線網路。

該獎學金旨在幫助全市低收入 家庭及少數族裔學生走上大學及職業成功的軌道，提供免費的技術培訓。獲得獎學金的學生，將從2023年9月至2024年6月期間，每周參加以大學申請及未來職業為導向的線上研討會，並根據需求免費獲得筆記本電腦及無線網路。

研討會主題包括大學錄取流程導航、簡歷撰寫、金融知識、品牌建設等，助學生了解法律、醫學 、金融、商業、公共服務、科技領域。學生還將每月與特定行業的導師線下會面，並與企業、社區機構共同參與社交、專業發展及義工等活動。

該獎學金獲獎生曾被康乃爾大學、紐約大學等錄取，還曾獲選漢米爾頓學者(Hamilton Scholars)、編程女孩(Girls Who Code)等學者項目。2023至2024學年申請截止日為4月1日晚7時，無需美國公民身分，但需就讀紐約市 全日制學校，可至網站firsttechfund.com/apply申請。