我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

大學和職業準備獎學金 起跑

記者鄭怡嫣／紐約報導
大學和職業準備獎學金開放申請，圖為上學年獲獎生至市議員黃敏儀辦公室領取免費手提電腦。(First Tech Fund提供)
大學和職業準備獎學金開放申請，圖為上學年獲獎生至市議員黃敏儀辦公室領取免費手提電腦。(First Tech Fund提供)

致力為少數族裔學生提供公平環境的非營利機構第一科技基金(First Tech Fund)近日宣布，面向全市所有高中生的「大學和職業準備獎學金」(College & Career Readiness Fellowship)已開放申請，110名獲選的高中生將免費獲得專業人士指導及技能培訓，並根據需求免費獲得電腦或無線網路。

該獎學金旨在幫助全市低收入家庭及少數族裔學生走上大學及職業成功的軌道，提供免費的技術培訓。獲得獎學金的學生，將從2023年9月至2024年6月期間，每周參加以大學申請及未來職業為導向的線上研討會，並根據需求免費獲得筆記本電腦及無線網路。

研討會主題包括大學錄取流程導航、簡歷撰寫、金融知識、品牌建設等，助學生了解法律、醫學、金融、商業、公共服務、科技領域。學生還將每月與特定行業的導師線下會面，並與企業、社區機構共同參與社交、專業發展及義工等活動。

該獎學金獲獎生曾被康乃爾大學、紐約大學等錄取，還曾獲選漢米爾頓學者(Hamilton Scholars)、編程女孩(Girls Who Code)等學者項目。2023至2024學年申請截止日為4月1日晚7時，無需美國公民身分，但需就讀紐約市全日制學校，可至網站firsttechfund.com/apply申請。

低收入 醫學 紐約市

上一則

慈濟報稅服務 即起電話預約

下一則

涉殺華裔律師李進進 張曉寧或再度精神評估

延伸閱讀

勒贖軟體駭美歐4000機構 佛州高院、數所大學未能倖免

勒贖軟體駭美歐4000機構 佛州高院、數所大學未能倖免
1年4.3萬人退學 大學急留人

1年4.3萬人退學 大學急留人
台教育部獎學金 即日起開放申請

台教育部獎學金 即日起開放申請
獎學金月 紐約法拉盛推廣大學儲蓄計畫

獎學金月 紐約法拉盛推廣大學儲蓄計畫
費郡教育總監：公校未刻意延遲通知獎學金

費郡教育總監：公校未刻意延遲通知獎學金

熱門新聞

奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

2023-02-07 07:56
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責