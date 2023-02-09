大學和職業準備獎學金 起跑
致力為少數族裔學生提供公平環境的非營利機構第一科技基金(First Tech Fund)近日宣布，面向全市所有高中生的「大學和職業準備獎學金」(College & Career Readiness Fellowship)已開放申請，110名獲選的高中生將免費獲得專業人士指導及技能培訓，並根據需求免費獲得電腦或無線網路。
該獎學金旨在幫助全市低收入家庭及少數族裔學生走上大學及職業成功的軌道，提供免費的技術培訓。獲得獎學金的學生，將從2023年9月至2024年6月期間，每周參加以大學申請及未來職業為導向的線上研討會，並根據需求免費獲得筆記本電腦及無線網路。
研討會主題包括大學錄取流程導航、簡歷撰寫、金融知識、品牌建設等，助學生了解法律、醫學、金融、商業、公共服務、科技領域。學生還將每月與特定行業的導師線下會面，並與企業、社區機構共同參與社交、專業發展及義工等活動。
該獎學金獲獎生曾被康乃爾大學、紐約大學等錄取，還曾獲選漢米爾頓學者(Hamilton Scholars)、編程女孩(Girls Who Code)等學者項目。2023至2024學年申請截止日為4月1日晚7時，無需美國公民身分，但需就讀紐約市全日制學校，可至網站firsttechfund.com/apply申請。
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