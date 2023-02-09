市教育總監：公校不是教書呆子

Alan Cheng說明高中課程設計理念。(記者張心／攝影)

兩年一度的全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)里民大會(Town Hall Meeting)7日於曼哈頓下城松柏商科高中(Murry Bergtraum High School for Business Careers)舉行，市教育總監班克斯(David Banks)就家長關心的高中教育、課程設計、學習差距等問題回答家長提問。

市教育總監班克斯（中）陳述教育理念，注重培養學生實操技能。（記者張心／攝影）

現場共計50名家長參與，亞裔面孔不足三人；全程發問無關爭議性最高的高中抽籤錄取政策、資優班、特殊高中等。但一名白人女性以「一考定終身」這個畢業規定向班克斯高聲抗議三分鐘；工作人員多次試圖打斷，班克斯表示「會仔細了解情況」。

市教育局第一副總監韋斯伯格表示，已經採取補課等輔導形式幫助學生彌補疫情期間的數學差距。（記者張心／攝影）

作為由13名公校 家長志願組成的小組，委員會成員相繼提問，對市教育局 如何彌補公校因疫情退步的數學成績非常關心。市教育局第一副總監韋斯伯格(Dan Weisberg)回應，市府新學年提供額外的線上和線下補習，教師重新培訓，為學生提供額外教材，盼本學年提升高中會考 成績。

家長們提問高中課程基於何種目標設計，班克斯點名華裔高中學監Alan Cheng回答：市教育局相比以往，提供實操性更強的教材，使學生在領導力、數學、社會責任感方面提升，「學生能從中發現自己想要的，且目標有社會影響力，發出自己的聲音，並使人們聽到。」

委員還對校園安全詢問班克斯處理方式，他表示「警察無法一直幫助，需要更多社區參與。」他希望從學生「心理健康」方面著手，改善公校安全。班克斯強調，公校不是要教書呆子，而是知道自己為什麼上學、如何在社會立足的新生代。市府促成公校和摩根大通銀行等企業合作，也是希望學生在校園就有更多實習經驗。