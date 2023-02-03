恐剝奪傳統公校資源 紐約民代反對擴建特許學校

數十名民代及學委會成員3日聚集在紐約市議會前，要求州府放棄擴張特許學校計畫。（記者張心／攝影）

數十名民代及學委會成員3日聚集在紐約市 議會前，要求州府放棄擴張特許學校計畫；他們認為「建立一所特許學校的資源，能夠建立三所傳統公校 」，長遠來看勢必影響公校發展，堅決反對特許學校占用寶貴的政府資源。

這場由州參議員、州參議會紐約市教育 委員會主席劉醇逸組織的抗議，宣誓了對州長霍楚(Kathy Hochul)本周出台的「取消紐約市特許學校興建上限」不滿。劉醇逸認為，很感謝州府在新財年的預算中增加教育投資，但特許學校的擴張將把這筆新的經費「抵銷」，「我們爭取很久的、寶貴的資源就要這樣被剝奪，這不合理，我們不同意。」

州參議會教育委員會主席梅耶(Shelley Mayer)、市主計長蘭德(Brad Lander)、紐約市教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)等也參加了集會，聲援這場同州府的「抗爭」剛剛拉開序幕，未來還要繼續反對直到有實際成效。

但是支持者認為，特許學校只是因為沒有教師工會成員，所以才飽受各方反對。第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)認為，自己選區的華人對特許學校需求度攀升，他堅決支持州長的擴張計畫，「但是肯定很難推行，尤其是在教師工會不滿的情況下。」