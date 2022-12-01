紐約市資優班申請開跑 幼兒園12月7日起受理

市教育局 11月30日宣布，紐約市資優班 (Gifted and Talented Program)申請起跑，幼兒園資優項目申請日期為12月7日至明年1月20日，小學資優班申請細節則將於近期公布。

副教育總監維斯伯格(Dan Weisberg)表示，即將而來的申請較往年提前許多(今年為5月31日)，幼兒園資優班將與常規幼兒園同時進行，家長可以在1月20日前，在幼兒園在線申請中選擇資優班項目。

錄取結果將於4月公布，預計將有2500個幼兒園資優生名額；具體選拔方法將延續疫情期間改革的「教師推薦制」，通過教師評估而非以往的「四歲兒童測試」，有兄弟姐妹已經在資優班項目的學生，可優先錄取；學生也將被優先安排在離家近的幼兒園。

維斯伯格表示，這是亞當斯 (Eric Adams)政府今年5月宣布擴大資優班項目後的一大改革，加速公校和家庭之間的互動，使資優班申請變得更簡捷。

市長亞當斯月前宣布，從2022至2023學年起擴大資優班項目，三年級起的資優班項目增設1000新席位(共計達3500個)，幼兒園資優班項目將添加100新名額(共計達2500個)。

幼兒園資優班的申請將仍舊延續疫情期間改革的「教師推薦制」，三年級起的資優班招生，將允許學校排名前10%的學生(成績根據四門主修課確定)申請，一改此前的教師推薦制度。