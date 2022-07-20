我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

亞裔社團普及選舉知識 增強學生投票意識

記者胡聲橋／紐約報導
亞潮聯盟共同創辦人朱雅婷，為中學生介紹選舉和投票知識。(記者胡聲橋╱攝影)
亞潮聯盟共同創辦人朱雅婷，為中學生介紹選舉和投票知識。(記者胡聲橋╱攝影)

亞潮聯盟(AWA)攜手Go Places NY和紐約社區聯盟(NYCL)，近日共同在8大道為來自布碌崙(布魯克林)和史泰登島的數十名高中生舉辦講座，向他們介紹各級民選官員的產生方式和各自不同的職責，並且普及選舉知識，幫助青少年增強投票意識。

這次講座的主講人，亞潮聯盟的共同創辦人朱雅婷主要講了四個方面的內容：選民用手中的選票選出來的是誰，民選官員有什麼職責；參選人通常有什麼樣的背景，需要考慮什麼；選民如何決定把選票投給哪位參選人；什麼人有資格投票。

關於選舉，有些人覺得哪個黨派都不是自己喜歡的，所以就選擇放棄。朱雅婷認為，這等於把選擇權讓給別人，讓別人為自己做決定。她更支持無論如何先出來投票，就算憑單一話題選擇參選人，也勝過靠邊觀望。

朱雅婷還提醒有投票權的居民一定要事先登記，如果想在初選中投票，還要登記自己的黨派。她說楊安澤出來競選紐約市長時，她的母親就很興奮，急著去投票站為楊安澤的初選投票，卻遭到拒絕，因為沒有登記為民主黨選民。

朱雅婷還結合目前紐約市選舉的實際情況，為學生講解選區畫分的問題。

第49選區州眾議員共和黨參選人鄭永佳(Lester Chang)剛從美國海軍退役，是Go Places NY的創辦人，也是華埠孔子大廈投票站站長。他希望更多華裔能出來投票，因為這是維持和爭取政治權益的最重要途徑。

投票 紐約市 楊安澤

上一則

市議員、志工打掃法拉盛老城墓園

下一則

華人醫師協會青少年科技賽 報名

延伸閱讀

統計不完整 凌德麗、王鏑籲停建遊民所

統計不完整 凌德麗、王鏑籲停建遊民所
參選阿縣地檢長 威利訪屋崙華埠 承諾：重拳起訴罪犯

參選阿縣地檢長 威利訪屋崙華埠 承諾：重拳起訴罪犯
芝市長指派新教委取代反對教委 建華埠高中阻力大減

芝市長指派新教委取代反對教委 建華埠高中阻力大減
芝48區區長不參選 北華埠將換新人主政

芝48區區長不參選 北華埠將換新人主政
法拉盛投票站 金兌錫趙靖桉支持者較勁

法拉盛投票站 金兌錫趙靖桉支持者較勁

熱門新聞

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

2022-07-14 07:21
羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄