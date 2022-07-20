亞裔社團普及選舉知識 增強學生投票意識

亞潮聯盟共同創辦人朱雅婷，為中學生介紹選舉和投票知識。(記者胡聲橋╱攝影)

亞潮聯盟(AWA)攜手Go Places NY和紐約社區聯盟(NYCL)，近日共同在8大道為來自布碌崙(布魯克林)和史泰登島的數十名高中生舉辦講座，向他們介紹各級民選官員的產生方式和各自不同的職責，並且普及選舉知識，幫助青少年增強投票 意識。

這次講座的主講人，亞潮聯盟的共同創辦人朱雅婷主要講了四個方面的內容：選民用手中的選票選出來的是誰，民選官員有什麼職責；參選人通常有什麼樣的背景，需要考慮什麼；選民如何決定把選票投給哪位參選人；什麼人有資格投票。

關於選舉，有些人覺得哪個黨派都不是自己喜歡的，所以就選擇放棄。朱雅婷認為，這等於把選擇權讓給別人，讓別人為自己做決定。她更支持無論如何先出來投票，就算憑單一話題選擇參選人，也勝過靠邊觀望。

朱雅婷還提醒有投票權的居民一定要事先登記，如果想在初選中投票，還要登記自己的黨派。她說楊安澤 出來競選紐約市 長時，她的母親就很興奮，急著去投票站為楊安澤的初選投票，卻遭到拒絕，因為沒有登記為民主黨選民。

朱雅婷還結合目前紐約市選舉的實際情況，為學生講解選區畫分的問題。

第49選區州眾議員共和黨參選人鄭永佳(Lester Chang)剛從美國海軍退役，是Go Places NY的創辦人，也是華埠孔子大廈投票站站長。他希望更多華裔能出來投票，因為這是維持和爭取政治權益的最重要途徑。