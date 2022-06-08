紐約教師聯合工會頒獎學金 多名華生獲獎

教師聯合工會(UFT)7日以線上及現場活動的形式，舉行Albert Shanker大學獎學金頒獎典禮，全市將近200名高中畢業生獲頒獎學金，其中有不少華生在內。

這項獎學金提供給就讀於紐約公立高中的應屆畢業生，除學習成績、社區服務經驗外，學生的家庭收入也必須符合標準；獲獎者每人可得5000元，用於支付讀大學費用如學費、書本等，每年申請截止日期為1月31日。

由於仍受新冠疫情 影響，UFT通過線上線下形式舉行活動，現場活動在UFT總部的曼哈頓下城Shanker Hall舉行，7日當晚有不少學生及家長出席；今年獲頒的學生當中不乏華裔 的亞裔學生，在課業上有優異的成績，也在擅長的領域嶄露頭角，實至名歸。

在布碌崙(布魯克林)就讀Origins高中的黃雪莉(Sherry Huang，姓名皆音譯)，為在疫情下與分隔兩地的家長保持更密切的聯繫，自學影片製作和軟件編程，她還在學校的諮詢小組中擔任領導人，為其他同學提供幫助和支持；她計畫今秋前往倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)，主修信息技術、網路科學專業。

華裔譚傑斯蒂娜(Jestina Tam)在亨特學院附屬高中(Hunter College High School)就讀，母親因罹患胰腺癌去世，激發她化痛苦為動力，把精力投入於癌症 研究中；高中時便修讀多堂高級入門的科學課程，並註冊醫療學生項目MedDocs；這些經驗為她就讀賓漢頓大學(Binghamton University)做好準備，將專注於腫瘤學研究。

另外，在亞洲研究雙語高中就讀的高學生黃艾迪(Eddy Huang)，對理科相當有興趣，也參與許多課外活動，譬如加入學校的羽毛球俱樂部、為學校一年一度的才藝表演節目安裝燈光及音響、或是上台表演跆拳道等，多才多藝；他計畫就讀紐約州立大奧斯維戈分校(SUNY Oswego)，主修生物或天文學。