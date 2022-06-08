我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

紐約教師聯合工會頒獎學金 多名華生獲獎

記者顏潔恩／紐約報導

教師聯合工會(UFT)7日以線上及現場活動的形式，舉行Albert Shanker大學獎學金頒獎典禮，全市將近200名高中畢業生獲頒獎學金，其中有不少華生在內。

這項獎學金提供給就讀於紐約公立高中的應屆畢業生，除學習成績、社區服務經驗外，學生的家庭收入也必須符合標準；獲獎者每人可得5000元，用於支付讀大學費用如學費、書本等，每年申請截止日期為1月31日。

由於仍受新冠疫情影響，UFT通過線上線下形式舉行活動，現場活動在UFT總部的曼哈頓下城Shanker Hall舉行，7日當晚有不少學生及家長出席；今年獲頒的學生當中不乏華裔的亞裔學生，在課業上有優異的成績，也在擅長的領域嶄露頭角，實至名歸。

在布碌崙(布魯克林)就讀Origins高中的黃雪莉(Sherry Huang，姓名皆音譯)，為在疫情下與分隔兩地的家長保持更密切的聯繫，自學影片製作和軟件編程，她還在學校的諮詢小組中擔任領導人，為其他同學提供幫助和支持；她計畫今秋前往倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)，主修信息技術、網路科學專業。

華裔譚傑斯蒂娜(Jestina Tam)在亨特學院附屬高中(Hunter College High School)就讀，母親因罹患胰腺癌去世，激發她化痛苦為動力，把精力投入於癌症研究中；高中時便修讀多堂高級入門的科學課程，並註冊醫療學生項目MedDocs；這些經驗為她就讀賓漢頓大學(Binghamton University)做好準備，將專注於腫瘤學研究。

另外，在亞洲研究雙語高中就讀的高學生黃艾迪(Eddy Huang)，對理科相當有興趣，也參與許多課外活動，譬如加入學校的羽毛球俱樂部、為學校一年一度的才藝表演節目安裝燈光及音響、或是上台表演跆拳道等，多才多藝；他計畫就讀紐約州立大奧斯維戈分校(SUNY Oswego)，主修生物或天文學。

疫情 華裔 癌症

上一則

市交通局提案打造宰也街廣場 社區意見不一

下一則

談仇恨犯罪 「當一天市警局長」徵文 3華生上榜

延伸閱讀

不給酸甜醬引殺機？ 警：紐約外賣郎案兇嫌「囤積醬包」

不給酸甜醬引殺機？ 警：紐約外賣郎案兇嫌「囤積醬包」
紐約800長者獲贈機器人 陪伴互動緩解孤獨

紐約800長者獲贈機器人 陪伴互動緩解孤獨
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

民調：逾7成紐約市民 擔憂自己成為暴力犯罪受害者

民調：逾7成紐約市民 擔憂自己成為暴力犯罪受害者
紐約哈雷機車團為乳癌患者募款 華人騎士響應

紐約哈雷機車團為乳癌患者募款 華人騎士響應

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

2022-06-03 07:10

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見