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縮小班級 劉醇逸：有經費…教師工會力挺

記者張心／紐約報導
紐約州參眾兩會2日通過法案，決議縮減紐約市公校班級規模。(取自班克斯推特)
紐約州參眾兩會2日通過法案，決議縮減紐約市公校班級規模。(取自班克斯推特)

紐約州參、眾兩會近日通過法案，縮減紐約市公校班級規模，遭到數十個教育和家長組織聯名反對；提案者州參議員劉醇逸3日發表聲明，否認此項變革將犧牲其他教育項目預算，教師聯合工會(UFT)也支持縮減班級規模是「教育改革的里程碑」，獲得許多家長的請願背書。

此項法案為首次由州府立法授權減少紐約市公校班級規模，在參議院以59比4、眾議院以147比2，雙雙通過，待州長霍楚(Kathy Hochul)簽署立法，預計在2027年以前，把紐約市學前班到三年級的班級人數限制在20人，四年級到八年級的班級人數限制在23人，高中班級人數限制在25人。

對於反對者主要抨擊的公校學生減少、教師短缺、撥款不足的現狀下，不應為縮小班級規模而犧牲現有教育項目的預算的質疑，劉醇逸說：「這不是一個需要削減其他項目的無經費授權，它背後有資金的支持，州府正在為紐約市提供額外的16億元年度預算。」

UFT主席穆格魯(Michael Mulgrew)也說，76億元的額外聯邦經費已投放紐約，霍楚承諾會有額外13億元資助。

劉醇逸表示，多年前紐約法院裁定支持「財政公平行動」(Campaign for Fiscal Equity)，發現全市兒童沒有得到所需資金以及健全的基本教育，「根源上是由於班級人數過多，比其他州和國家的班級人數都要多。」

他表示，2006年的裁決授權紐約州增加教育經費，但十年來提供的年度預算比全額預算少40億元，直到2021年，紐約州開始為期三年的分階段增加經費，來補足40億元的缺口，其中紐約市的份額為16億元，一旦到2023年4月完全分階段撥款，紐約市每年將從州府獲得16億元的額外學校資助。

劉醇逸說，「縮小的班級規模將聚焦學生個體，基於師生更多一對一教學時間，會對孩子們產生重要的影響。」

穆格魯則表示，紐約市長期都是全州班級人數最多的學區之一，根據州府數據，在全州的675個公校學區中，有663個學區的班級規模低於紐約市，「有數以萬計的家長簽署了請願書，要求縮小班級規模，支持者認為教師將有更多時間投入在學生身上，尤其是困難學生。」

此外，穆格魯也表示，紐約市教師流失率很高，每年大約有5000名教師退休或辭職，因為教室規模太大，導致教師對教書感到疲憊，降低班級規模將可以幫助留住人才。

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