數學科學表現優 史島華生范勞拉 獲彼得里茲優越學生獎

華裔高中生范勞拉(右二)榮獲麥克·彼得里茲優越學生獎。(福賽拉辦公室提供)

史泰登島 科技高中一名華裔學生范勞拉(Laura Fan，姓名皆音譯)，日前榮獲麥克·彼得里茲優越學生獎(Michael J. Petrides Student Award)，在數學及科學科目中嶄露頭角；該獎項為紀念1994年逝世的史島偉大教育家麥克·彼得里茲而成立，頒該獎是很大的殊榮。

據SIlive報導，頒獎典禮當天，史島區長福賽拉(Vito Fossella)、彼得里茲的多名家庭成員、以及獎學金委員會親臨現場，把獎項頒發給該名華生范勞拉。

根據規定，這項年度頒發的獎項專門授予在數理科成績出色的即將畢業的高中生，要求史島每所公立、私立學校提名 一位學生；范勞拉此次榮獲第一名，而來自新港高中(New Dorp High School)的Melanie Khalfin、柯蒂斯高中(Curtis High School)的Musayeroh Bah分別獲得亞、季軍。

「延續彼得里茲優越學生獎是一項重要且榮譽的傳統」，福賽拉表示，優勝者及另12名也入圍的提名人，在課業上取得不凡的成就，可喜可賀，「我希望他們能開啟成功的大學生涯，成為史泰登島的驕傲」。

據悉，范勞拉從入學開始成績就脫穎而出，是生物科目中最具有好奇和熱忱的學生之一；她也具備獨立和團隊合作的能力，能輕易理解複雜的生物觀點，並解釋給其他同學，在小組或班級活動中總是積極參與。

高一時她被選中參加科學及工程研究課程，專門進行原創研究項目；高二時還與夥伴針對史島食品儲藏室的實用性作出研究，並展開籌款活動改善當地的食品儲藏室；在新冠疫情 期間，她發布了一項簡報，介紹了疫情下食品儲藏室的相關資源，因優越的學術成績和領導能力，去年她入選美國國家高中榮譽生會(National Honor Society)。

范勞拉在課外活動中也有積極表現，是高爾夫球隊隊長，2019年贏得了紐約市冠軍的寶座；今年秋季將入讀馬里蘭州約翰·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)，主修公眾衛生的生物統計學。