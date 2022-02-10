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紐約市公校申請人數下降 特許學校入學率上升

記者胡聲橋／紐約報導
新冠疫情爆發以來兩年內，紐約市特許學校的入學率總增加了9%。(美聯社)
新冠疫情爆發以來兩年內，紐約市特許學校的入學率總增加了9%。(美聯社)

紐約市特許學校(charter school)的入學率繼續上升，本學年已上升1.3%， 而自新冠疫情以來的過去兩個學年，特許學校的入學率總共增加了9%。與此同時，紐約市公校的入學率持續降低，本學年下降了5%，過去兩年總共下降了9%。2019-2020學年，紐約市公校有100萬學生，而目前這個數字已經下降到93.8萬，少了6.2萬。

特許學校也稱公共特許學校，它和公校都是政府撥款的學校，但和公校不同的是，特許學校是私營的，在課程設置和師資管理上無需像公校一樣嚴格遵循政府的規定。在疫情期間，就紐約市而言，特許學校設置網課更快更好，更貨真價實，轉變更成功，這使它們贏得不少家長的青睞。

紐約特許中心執行長梅利曼(James Merriman)就認為，特許學校入學率不斷上升，是因為紐約市272所特許學校提供了高質量的教學，讓這些學校成為一個多樣化和富有生機的整體，使那些尋找最適合孩子教育的家長有了別的選擇。在其他州，有的特許學校還提供面對面教學，還有一些夏季教學項目，這都讓特許學校更具吸引力。

有人認為，特許學校入學率上升是這些學校計畫中的擴張造成的；而特許學校的倡導者表示，特許學校的擴張是有上限的，如果取消這個上限，特許學校的入學率會升得更高。更有研究者認為，限制特許學校擴張，有可能使更多家庭離開紐約，搬到有更好教育機會的地方。

在Omicron變種病毒肆虐紐約的高峰時期，紐約公校一直沒有封校，堅持面對面授課，這種做法曾引起一些學生和家長的憤怒，但其中的隱憂和考量恐怕一言難盡。如果從現在起，疫情果真向積極的方向發展，公校的入學率會提高嗎？

公校 紐約市 疫情

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