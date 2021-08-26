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世報華生獎學金「夢想獎」開始申請

記者金春香／紐約報導
「美國獎學金夢想獎」專為經濟困難的大學生所設立，每名獲獎者每年可獲得5000元至1萬5000元獎學金。(取材自「美國獎學金夢想獎」官網)
「美國獎學金夢想獎」專為經濟困難的大學生所設立，每名獲獎者每年可獲得5000元至1萬5000元獎學金。(取材自「美國獎學金夢想獎」官網)

美國獎學金夢想獎」(Scholarship America Dream Award)專為經濟困難的大學生所設立，每名獲獎者每年可獲得5000元至1萬5000元獎學金，世界日報贊助該獎學金，保障至少一個名額給華裔學生，今年的申請將於美東時間10月15日下午4時截止。

全美最大非營利私營教育組織「美國獎學金」(Scholarship America)於2014年創立「夢想獎」，過去七年已頒發超過200萬元的獎學金、幫助了超過100名有需要的學子。

美國獎學金董事會主席、世界日報執行董事李德怡表示，世界日報在「夢想獎」創辦之初就捐款10萬元，設立針對華裔學生的「世界日報華裔學生獎學金」。

申請2022年至2023年度夢想獎的條件為：1，年滿17歲；2，美國公民、持有綠卡或具備「年輕無證移民暫緩遣返」(DACA)身分；3，2021年9月前，已從美國學校獲得高中文憑或同等學歷；4，2022年6月前，預期或至少完成一年學業；5，計畫2022-2023學年內，在美國的兩年制、四年制大學院校或職訓學校讀二年級或以上的全職學生；6，正在求學，以獲得副學士學位或第一學士學位為目標；7，GPA在3.0以上；8，證明有財務上的需求等。

詳請請登錄網頁https://bit.ly/3koZZF3

如欲捐款支持美國獎學金夢想獎，可登錄網頁http://bit.ly/support-dreams，或寄支票至World Journal, 141-07 20th Avenue, Whitestone, NY 11357，支票抬頭寫「Scholarship America Dream Award」，請註明「World Journal Award」，表明贊助夢想獎的世界日報華裔學生獎學金項目。

美國獎學金 世界日報 華裔

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