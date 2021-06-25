23%英語學習生疫期輟學 高中準時畢業不到半數

多個移民和學生維權團體，日前在教育局前示威，呼籲市府重視新移民學生需求。(記者金春香／攝影)

移民團體 和學生維權團體、眾多移民學生和家長，日前聚集在曼哈頓下城教育局 前，指新冠疫情期間，本就缺少教育資源的新移民學生沒有得到應得的關注，去年全市英語學習生的輟學率高達23%，市府2022財年預算卻沒有給英語學習生教育額外撥款，呼籲市府重視新移民學生需求，給予充足資金提供教育資源，保證他們跟上課堂進度。

紐約移民聯盟教育政策經理奧提茲(Andrea Ortiz)表示，紐約市 有310萬移民，100萬人住在有無證移民的家庭中，「移民客就是紐約客。」根據移民政策研究所(Migration Policy Institute)2021年數據，有18歲以下公校學生的家長中，55%是移民，全市公校37%學生的家長英語水平有限。

奧提茲指出，長久以來，市教育局忽視移民學生和英語學習生的需求，尤其在疫情期間，大部分時間採取遠程教學，教師無法面對面為有需要的學生提供輔導，英語學習生的輟學率高達23%，在所有學生群體中最高，英語學習生的高中準時畢業率僅為46%。

團體要求市府為英語學習生額外撥款提供幫助，要求出台詳細計畫，幫助英語學習生和家長英語水平有限的學生彌補疫期落後課程，另外要求教育局實施移民聯盟推出的教育合作溝通計畫(Education Collaborative's Communication Plan)，保證移民家長及時收到教育局和學校的各項通知，參與子女的教育。

他們要求市府接下來三年內為社區內的移民服務組織提供6000萬元資金，幫助這些組織更好的提供基本服務。