我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

23%英語學習生疫期輟學 高中準時畢業不到半數

記者金春香／紐約報導
多個移民和學生維權團體，日前在教育局前示威，呼籲市府重視新移民學生需求。(記者金春香／攝影)
多個移民和學生維權團體，日前在教育局前示威，呼籲市府重視新移民學生需求。(記者金春香／攝影)

移民團體和學生維權團體、眾多移民學生和家長，日前聚集在曼哈頓下城教育局前，指新冠疫情期間，本就缺少教育資源的新移民學生沒有得到應得的關注，去年全市英語學習生的輟學率高達23%，市府2022財年預算卻沒有給英語學習生教育額外撥款，呼籲市府重視新移民學生需求，給予充足資金提供教育資源，保證他們跟上課堂進度。

紐約移民聯盟教育政策經理奧提茲(Andrea Ortiz)表示，紐約市有310萬移民，100萬人住在有無證移民的家庭中，「移民客就是紐約客。」根據移民政策研究所(Migration Policy Institute)2021年數據，有18歲以下公校學生的家長中，55%是移民，全市公校37%學生的家長英語水平有限。

奧提茲指出，長久以來，市教育局忽視移民學生和英語學習生的需求，尤其在疫情期間，大部分時間採取遠程教學，教師無法面對面為有需要的學生提供輔導，英語學習生的輟學率高達23%，在所有學生群體中最高，英語學習生的高中準時畢業率僅為46%。

團體要求市府為英語學習生額外撥款提供幫助，要求出台詳細計畫，幫助英語學習生和家長英語水平有限的學生彌補疫期落後課程，另外要求教育局實施移民聯盟推出的教育合作溝通計畫(Education Collaborative's Communication Plan)，保證移民家長及時收到教育局和學校的各項通知，參與子女的教育。

他們要求市府接下來三年內為社區內的移民服務組織提供6000萬元資金，幫助這些組織更好的提供基本服務。

移民團體 教育局 紐約市

上一則

駕照、出生證等 性別可標註X

下一則

全市公共圖書館 下月重開館內閱讀

延伸閱讀

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
川普提高投資移民金額至90萬政策 法官裁定程序不當

川普提高投資移民金額至90萬政策 法官裁定程序不當
申請移民簽、綠卡 移民局重新允許補件

申請移民簽、綠卡 移民局重新允許補件
北維勞登郡公校公聽會變鬧劇 1人被捕

北維勞登郡公校公聽會變鬧劇 1人被捕

朱&施聯合律師樓資深猶太律師提醒非公民被抓應立刻申請保釋

朱&施聯合律師樓資深猶太律師提醒非公民被抓應立刻申請保釋

熱門新聞

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

2021-06-17 21:07
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30
楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
紐約市撒錢助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨/攝影)

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

2021-06-18 14:53

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯