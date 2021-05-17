紐約市資優初中新生更多元化 疫期取消篩選錄取見效

教育局數據顯示，公立初中取消篩選錄取方式後，今年錄取的新生更為多元化。（市長辦公室提供）

紐約市教育局 最新公布數據顯示，因疫情而取消的公立初中篩選錄取方式取得立竿見影效果，更多低收入 和新移民學生獲得入讀往年競爭激烈的資優初中；資優初中本學年的新生構成更加多元。

紐約市府和教育局去年底宣布，考慮到新冠疫情對教學的影響，實體教學中斷，貧富差距及家庭條件等造成的教育鴻溝更大，因此取消2021年的初中錄取篩選制度，全市200多所採用篩選制錄取學生的初中將在當申請人數超出招生名額時，優先錄取學區內學生後，以隨機抽籤方式錄取學生。

教育局日前公布的數據顯示，取消篩選錄取制後，全市初中錄取的新生更加多元化，尤其是競爭激烈的資優初中，今年錄取到更多來自低收入家庭的學生和英語學習生(English Language Learners)。

數據顯示，因為不再如往年一樣根據成績、出勤率和考試分數等指標來篩選學生，全市數十所往年競爭激烈的資優初中，今年的申請學生數暴漲；全市46所最優質的初中，今年48%的錄取名額給予低收入學生，而去年採用篩選錄取制度時，該比率為41%。

英語學習生也獲得更多機會入讀資優初中；這46所初中去年只有3%的錄取新生為英語學習生，今年則達到7%。

多所華人家長所熱衷的菁英初中，此次也錄取更多低收入學生和英語學習生。位於布碌崙(布魯克林)的The Christa McAuliffe初中，去年錄取的學生中只有5%是作為英語學習生的新移民，今年該比率上升到16%；而位於康尼島、華人家長眼中的「明星初中」馬克吐溫初中(Mark Twain Middle School)，今年錄取的學生中46%為低收入家庭學生，同比之下去年僅有35%。

根據市府去年底公布的初中改革方案，在2021年因疫情取消初中入學篩選制後，未來將推動逐步取消初中的入學審核制度及學區就近入學制，要將教育多元化拓展到全市32個學區，以解決非洲裔、西語裔學生長期面臨的教育歧視問題。但此舉也引發諸多華裔家長反對，認為若永久性且一刀切地取消篩選錄取制度，將毀掉一批資優初中，對改善教育資源分配不公問題只是在「掩耳盜鈴」。