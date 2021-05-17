我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

紐約市資優初中新生更多元化 疫期取消篩選錄取見效

記者洪群超╱紐約報導
教育局數據顯示，公立初中取消篩選錄取方式後，今年錄取的新生更為多元化。（市長辦公室提供）
教育局數據顯示，公立初中取消篩選錄取方式後，今年錄取的新生更為多元化。（市長辦公室提供）

紐約市教育局最新公布數據顯示，因疫情而取消的公立初中篩選錄取方式取得立竿見影效果，更多低收入和新移民學生獲得入讀往年競爭激烈的資優初中；資優初中本學年的新生構成更加多元。

紐約市府和教育局去年底宣布，考慮到新冠疫情對教學的影響，實體教學中斷，貧富差距及家庭條件等造成的教育鴻溝更大，因此取消2021年的初中錄取篩選制度，全市200多所採用篩選制錄取學生的初中將在當申請人數超出招生名額時，優先錄取學區內學生後，以隨機抽籤方式錄取學生。

教育局日前公布的數據顯示，取消篩選錄取制後，全市初中錄取的新生更加多元化，尤其是競爭激烈的資優初中，今年錄取到更多來自低收入家庭的學生和英語學習生(English Language Learners)。

數據顯示，因為不再如往年一樣根據成績、出勤率和考試分數等指標來篩選學生，全市數十所往年競爭激烈的資優初中，今年的申請學生數暴漲；全市46所最優質的初中，今年48%的錄取名額給予低收入學生，而去年採用篩選錄取制度時，該比率為41%。

英語學習生也獲得更多機會入讀資優初中；這46所初中去年只有3%的錄取新生為英語學習生，今年則達到7%。

多所華人家長所熱衷的菁英初中，此次也錄取更多低收入學生和英語學習生。位於布碌崙(布魯克林)的The Christa McAuliffe初中，去年錄取的學生中只有5%是作為英語學習生的新移民，今年該比率上升到16%；而位於康尼島、華人家長眼中的「明星初中」馬克吐溫初中(Mark Twain Middle School)，今年錄取的學生中46%為低收入家庭學生，同比之下去年僅有35%。

根據市府去年底公布的初中改革方案，在2021年因疫情取消初中入學篩選制後，未來將推動逐步取消初中的入學審核制度及學區就近入學制，要將教育多元化拓展到全市32個學區，以解決非洲裔、西語裔學生長期面臨的教育歧視問題。但此舉也引發諸多華裔家長反對，認為若永久性且一刀切地取消篩選錄取制度，將毀掉一批資優初中，對改善教育資源分配不公問題只是在「掩耳盜鈴」。

低收入 教育局 紐約市

上一則

民調：6成民主黨籍選民 支持增警局預算 還盼市府收回公交控制權

下一則

耶魯華生命案兇嫌被捕前用假名租屋 房東驚「完全是正常人」

延伸閱讀

紐約市警統計：約半數亞裔仇恨犯罪攻擊者有心理疾病

紐約市警統計：約半數亞裔仇恨犯罪攻擊者有心理疾病
紐約市地鐵攻擊、街道槍案不斷 通勤客、學生憂心

紐約市地鐵攻擊、街道槍案不斷 通勤客、學生憂心
紐約市大錄取免SAT等考試成績 或將延續至2023年 校董會將表決

紐約市大錄取免SAT等考試成績 或將延續至2023年 校董會將表決
法拉盛商改區聯手紐約市警辦園遊會 攀岩、燒烤樂趣多

法拉盛商改區聯手紐約市警辦園遊會 攀岩、燒烤樂趣多
安居美國 新移民須知／美國選票上都有些什麼

安居美國 新移民須知／美國選票上都有些什麼

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30
12日在紐約市地鐵中，接連發生四起攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場

2021-05-12 13:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞
洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散