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多所大學開大麻課 培養產業技能

記者顏嘉瑩／紐約報導
在紐約州的大麻合法化後，有不少大學推出相關課程。(美聯社)
在紐約州的大麻合法化後，有不少大學推出相關課程。(美聯社)

隨著紐約州的娛樂性大麻合法化後，州內包括州立大學系統、紐約大學等多所大學開始新設相關課程，要增加學生未來投身在大麻相關產業的技能；線上大學「精益求精學院」(Excelsior college)，近日就新增了「大麻管控」碩士學位，並延伸至大學部。

精益求精學院的研究所所長多蘭(Scott Dolan)說，在紐約，大麻在2025年將會帶來好幾十億的產值，如今正是教育人們學習大麻相關產業的時機；多蘭表示，研究生們將會學習到大麻產業的各個層面及複雜性，包括政府相關規定與政策等，不過他也提到，目前大麻是否合法依各州而定，但在聯邦標準下，娛樂性大麻仍是違法的。

除了大麻的種植、供給和販售，多蘭表示，其他像是會計、律師、醫療專業人士、保險業等，也都可能從大麻相關課程中獲益，包括學習到社會平等、環境永續發展、企業責任和公共財政等。

除了線上大學，紐約州立大學(SUNY)系統下的十個校區，也開設與大麻的相關課程；另外像是石溪州大(Stony Brook University)的生物學，就有一門名為「大麻：歷史、文化、科學和醫療使用」的課程；紐約大學(NYU)史登商學院(Stern School of Business)，則有「大麻商業」的課程，以透過產學合作，讓學生更了解大麻。

SUNY系統主管馬拉特拉斯(Jim Malatras)就說，與大麻相關的課程、證照、訓練項目和學位等將會明顯增加，以提供學生在如此環境下，新產業和新職位的需求，「我們的宗旨就是提供學生相關技能，讓他們能夠符合職場要求。」

紐約州 紐約大學 大麻合法化

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