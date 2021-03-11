公校9月全面重開 「現在就開始準備」

穆格魯(左上)呼籲投入10億元到紐約市學生疫情後心理健康輔導和學業輔導上。（視頻截圖）

紐約市 預計可獲得約50億元聯邦教育資金補助，教師聯合工會(UFT)主席穆格魯( Michael Mulgrew)10日呼籲政府和教育局 將其中10億元投入紐約市學生疫情後心理健康輔導和學業輔導，並對9月全市公校 全面重開提出五點計畫，包括縮減全市最擁擠的100所學校課堂學生數量，延長暑期學習項目等。

穆格魯強調，幾天後就是紐約市公校關閉一周年，去年紐約在準備秋季公校重開過程中出現很多問題，啟動重開工作也較晚，今年不能再重覆去年的錯誤，必須從現在開始全面準備，包括幫助學生解決返校後可能遇到的心理健康問題，以及補上過去一年多落後的課程。

UFT建議教育局成立專門團隊提供心理健康和學業輔導，團隊成員包括學術專家、社工、心理輔導員，要保證該團隊覆蓋全市1800所公校，以個人或團體形式，為有需要的學生提供學業和心理健康輔導；這一項目預計花費10億元，將招募1萬名成員，每所學校平均需要六到八人。

在教室人數問題上，UFT呼籲率先在全市課堂最擁擠的100所學校實行小班級試點項目；目前紐約市學前班班級學生數量為18人，高中為34人，相較州內其他學區數量較高，UFT建議將人數縮減三分之一，保證學前班人數為12人以下，高中減至23人。

此外，UFT建議延長暑期學習項目，以更好為學生迎接秋季學期做準備，希望今年暑期項目的參與學生人數能超過去年的18萬8000人。

穆格魯指出，雖然去年全市高中畢業率並未下降，但申請紐約州立大學和紐約市立大學的人數顯著減少，因此應提供高中生更多輔導，如設立更多課後或周末輔導班，保證此前學業落後的學生能夠盡快補上課業。

穆格魯認為，紐約市將獲得來自聯邦的50億元教育資金補助，能夠保證這些計畫全面落實；UFT也將使用工會資金在春季開啟培訓項目，為教師進行應對學生疫情期間和後期可能產生的各種心理健康問題相關培訓。