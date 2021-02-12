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資優班招生方式下周公布 家長促兌現考試承諾

記者金春香／紐約報導
白思豪將於下周宣布資優班錄取新方式。（市長辦公室提供）
白思豪將於下周宣布資優班錄取新方式。（市長辦公室提供）

資優班考試4月能否順利舉行再添變數，日前市教育政策小組(Panel for Educational Policy)投票否決與提供資優班考試的Pearson公司簽約，令廣大家長焦慮且不滿，要求市長白思豪(Bill de Blasio)盡快提解決方案；白思豪11日表示，他下周將宣布資優班錄取新方式，但對4月考試能否順利進行，仍不給明確答覆。

白思豪11日表示，很多家長翹首期盼子女進入資優班，他希望保證所有人都能擁有入學機會，下周他就會宣布新的錄取方式，並在9月前逐步宣布更多具體信息。

然而，資優班新的錄取方式尚未定，白思豪卻強調，該考試「將不會再繼續」，等於預告了新的錄取方式不會以考試決定。

至於原定4月舉辦的資優班入學考試，白思豪曾於1月12日宣布，今年最後一次舉行；然而，兩周後由15名成員組成的教育政策小組中，有八人無視市長的承諾，投出反對票，拒絕與提供資優班考試的Pearson公司簽約，否決了三萬多個在焦慮等待資優班考試學生的機會。

此事引發來自五區近1500名家長簽署聯名公開信，指出政策小組的決定與市長的承諾嚴重脫節，這證明了紐約市在關鍵教育政策上缺乏溝通；家長公開信敦促市教育局和白思豪應要求政策小組在本月24日的會議上，對Pearson公司簽約問題重新投票，確保市長做出的今年學生可以參加資優班考試的承諾得以兌現。

家長簽署聯名公開信要求，市府今年繼續舉行資優班考試，信中也譴責教育政策小組否決教育局與Pearson公司間170萬元的合同，該合同保證該公司在今年4月為學生辦理資優班考試。

公開信進一步表示，家長們理解資優班招生方式需要做出改變，特別是要給低收入移民家長、西語裔和非洲裔學生更多錄取的機會和途徑，但是做出突然取消今年考試的決定，是目光短淺的行為，家長們也擔心，在短時間內採取其他替代性錄取方式，會導致教育局不得不實施公開抽籤政策，這將導致隨後幾年全市範圍內資優班項目的終結。

華裔市長參選人楊安澤此前多次在市長論壇中表示，市府不能在未提出替代方案前，就宣布取消資優班考試；楊安澤認為，紐約市應該擴大學生入讀資優班的機會，而不是縮小學生獲得更高質量學習的機會。

根據教育局數字，目前全市資優班約有1萬6000名學生，其中43%為亞裔，36%為白人，西語裔和非洲裔僅占8%和6%。

上千名家長聯署請願，要求市教育政策小組就資優班考試重新投票。（記者金春香／攝影）
上千名家長聯署請願，要求市教育政策小組就資優班考試重新投票。（記者金春香／攝影）

資優班 教育局 白思豪

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