紐約市教育局推「家長大學 」 提供近百種線上課程

紐約市 教育總監卡蘭扎 (Richard Carranza)24日宣布,教育局 推出全新在線平台「家長大學」(Parent University),為全市家庭提供跨多個學科領域和年級的實時、按需的課程、資源和活動,加強與家庭的聯繫,從而更好的支持學生發展。

「通過家長大學,我們正在發現更多方式來增強作為學生夥伴的家長和監護人的能力。」卡蘭扎說,「我們知道家庭平時都比較忙碌,家庭成員可根據自己的時間使用此平台,無論是預先錄製的課程還是線上現場活動,我們將全年不斷增加資源來支持、參與教育家庭。」

卡蘭扎表示,教育局的家庭和社區增進小組(Family and Community Empowerment)與教學和信息技術部(Division of Instructional and Information Technology)合作,共同設計和運營「家長大學」;除了量身定製的資源和課程外,還為教育局和社區合作夥伴提供另一種與家人共享重要新聞、更新信息的方式;課程提供多種語言選擇。

主管社區合作和傳播的教育局代理副總監奧斯汀(Adrienne Austin)表示,「讓家長發揮更大作用,是我們所做一切工作的中心,也是幫助我們提升家庭角色來讓學生受益的另一種方式,在當前這個特殊且史無前例的時期,重要的是我們發揮創造力,並找到方法惠及每個家庭及讓社區變得更強。」

「家長大學」為所有家庭提供服務,從幼兒到成年,即使不是父母也鼓勵參加;只需至網站至parentu.schools.nyc創建一個免費帳戶,即可註冊研討會、參加活動、找到合適的培訓等。當前提供超過95種課程,涵蓋廣泛的主題,包括:遠程學習與技術、健康與保健、特殊教育、多語種學習者、早期兒童教育、家長領導、教學樓和運營、成人和繼續教育等。