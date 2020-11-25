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紐約市教育局推「家長大學 」 提供近百種線上課程

記者朱蕾／紐約報導

紐約市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)24日宣布，教育局推出全新在線平台「家長大學」(Parent University)，為全市家庭提供跨多個學科領域和年級的實時、按需的課程、資源和活動，加強與家庭的聯繫，從而更好的支持學生發展。

「通過家長大學，我們正在發現更多方式來增強作為學生夥伴的家長和監護人的能力。」卡蘭扎說，「我們知道家庭平時都比較忙碌，家庭成員可根據自己的時間使用此平台，無論是預先錄製的課程還是線上現場活動，我們將全年不斷增加資源來支持、參與教育家庭。」

卡蘭扎表示，教育局的家庭和社區增進小組(Family and Community Empowerment)與教學和信息技術部(Division of Instructional and Information Technology)合作，共同設計和運營「家長大學」；除了量身定製的資源和課程外，還為教育局和社區合作夥伴提供另一種與家人共享重要新聞、更新信息的方式；課程提供多種語言選擇。

主管社區合作和傳播的教育局代理副總監奧斯汀(Adrienne Austin)表示，「讓家長發揮更大作用，是我們所做一切工作的中心，也是幫助我們提升家庭角色來讓學生受益的另一種方式，在當前這個特殊且史無前例的時期，重要的是我們發揮創造力，並找到方法惠及每個家庭及讓社區變得更強。」

「家長大學」為所有家庭提供服務，從幼兒到成年，即使不是父母也鼓勵參加；只需至網站至parentu.schools.nyc創建一個免費帳戶，即可註冊研討會、參加活動、找到合適的培訓等。當前提供超過95種課程，涵蓋廣泛的主題，包括：遠程學習與技術、健康與保健、特殊教育、多語種學習者、早期兒童教育、家長領導、教學樓和運營、成人和繼續教育等。

教育局 卡蘭扎 紐約市

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