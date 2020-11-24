特殊高中改革欠考慮 白思豪向亞裔道歉…剩餘任期續推動

白思豪（後）表示，他和卡蘭扎（前）對特殊高中改革議題處理不當，向亞裔社區道歉。（美聯社）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)23日針對引發亞裔社區強烈反彈的特殊高中 改革案，表示自己和教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)對此議題處理不當，向亞裔社區道歉；但他仍堅持，改變特殊高中錄取制度是勢在必行的，所剩的13個月任期裡會繼續致力於此，尋找各方都能接受的途徑。

白思豪從第二個任期開始，和卡蘭扎一起欲推動以取消特殊高中入學考試(SHSAT)為核心的特殊高中錄取制度改革，意圖改變非洲裔和西語裔學生寥寥無幾的現狀，但引發以亞裔社區為主的強烈反對，近三年的嘗試無疾而終。

白思豪23日再被問及他這一無奈放棄的改革計畫時表示，回顧此段經歷令自己頗感痛苦，「我們原意是要指出特殊高中存在的不公平問題，但對很多情況欠缺考慮」；白思豪說，自己、教育總監及其領導下的市府在此議題上都沒有考慮周全，「讓一群人享有公平，並不意味著就要奪走另一群人的機會。」

「我向認為我的特殊高中改革計畫是為了排擠他們的紐約市亞裔社區道歉。」白思豪說，「但它並不是這樣；它的本意只是為確保被痛苦地排除在特殊高中外的非洲裔和西語裔也擁有機會。」

「我們沒有處理好這個議題。」白思豪說，「這完全是我的錯，我承擔所有責任。」

但白思豪也堅持，特殊高中錄取制度改革是勢在必行的，錯的僅是市府推動的方式，「目前的特殊高中完全不合理，不公平」，「我們不想傷害紐約市的亞裔或白人；我們需要找到更公平、可持續且平等的方式，來為所有人增加機會」；白思豪表示，自己還剩下的13個月任期裡仍將致力於此，並讓繼任市長能延續此變革目標。

原訂10月21日就截止的SHSAT報名因新冠疫情，迄今仍未開放，前景不明，令不少反對特殊高中錄取改革的家長及團體擔憂市府和教育局會藉此機會取消考試，試探改變錄取制度；教育局此前承諾仍在計畫舉行考試，但要以確保防疫安全為前提，一有確定進展就會通知家長和學生，但目前無法提供考試報名及舉辦日期的時間範疇。