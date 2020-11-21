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對市教育總監沒信心！皇后區第26學區要求罷免卡蘭扎

記者牟蘭／紐約報導
皇后區第26學區日前全員通過一項決議，要求市府立即罷免現任市教育總監卡蘭扎(左一)。(記者牟蘭／攝影)
皇后區第26學區日前全員通過一項決議，要求市府立即罷免現任市教育總監卡蘭扎(左一)。(記者牟蘭／攝影)

皇后區第26學區日前全員通過一項決議，要求市府立即罷免現任市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)，批評他在疫情期間沒有為110萬名公校學生提供良好教育，尤其一些低收入與非英語家庭學生幾乎沒有得到協助，指責他一再推遲特殊高中與資優班入學考試，食言對家長與學生的承諾。

第26學區委員會主席阿維萊斯(Adriana Aviles)21日召開特別會議，全體成員投票通過一份要求罷免現任市教育總監的決議；決議中稱，該學區代表1萬5000名公校學生，因疫情期間卡蘭扎的失職，一致表示對他失去信心。

根據這封決議，學區委員表示，市教育總監的工作是服務紐約市1800個公校的110萬學生，為他們提供免費、公平且高效的教育；但在疫情期間，當局食言，即沒有維繫與學生家庭的關係，也為學生與老師提供支持。

決議中指出，由於疫情仍在蔓延，紐約市公校學生被迫接受遠程教育，但許多非英語與低收入的家庭，並沒有在疫情期間受到當局協助，「這些家庭孤立無援，無法繼續教育」。

疫情期間，決議中稱，卡蘭扎頒布的教學方針都缺少與老師、學區與家長的溝通，在許多問題未被回答的前提下，做出開學或強制關閉學校的決定，直言當局已失去學生、家長與老師的信任。

決議中還指出，卡蘭扎並沒有履行承諾，提供高質量混合與遠程教育，聘用有豐富經驗教師、護士、心理醫生與社工等服務為學生，未向所有學生提高免費無線網絡與技術協助，也沒有按時提供高中入學錄取說明，一再推遲特殊高中與資優班入學考試，甚至完全放棄部分特殊學生的教育等多項指控。

基於上述原因，決議要求市長白思豪(Bill de Blasio)立即解雇卡蘭扎，希望州長葛謨(Andrew Cuomo)為紐約市的公校提供資源支持，幫助當地學生在疫情期間完成學業。

紐約居民聯盟共同創始人、第29選區市議員參選人臧東慧與家長關濤參與本次會議時表示，卡蘭扎上台後，不解決公校的教育漏洞，反而試圖分裂各族裔良好的關係，他們支持這項決議通過。

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