到校生遠低預估 可望全部上實體課

卡蘭扎表示，若學校選擇返校的學生遠少於預期，那麼這些學生有望上更多實體課。（市長辦公室提供）

因新冠疫情 的起伏及市府、教育局 返校政策不斷變動，目前選擇返校上實體課的紐約市公校 學生僅剩不到四分之一；市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)29日表示，若有些學校返校學生數遠少於預期，選擇返校的學生將上更多實體課，甚至可實現全部上實體課。

目前全市公校學生即使選擇返校，也是實體課與網課混合教學方式，且不少學生儘管選混合教學，但每周實際返校上實體課只有一天，最多不超過三天。

市教育局在8月制定復課計畫、讓家長選擇子女是否返校時，一度有近八成公校學生選擇返校上實體課的混合教學方式；但隨著復課政策的屢次波動、兩次在最後時刻推遲開學日，加上疫情反覆，布碌崙(布魯克林)和皇后區數百所公校一度因疫情回升再度關閉，越來越多家長將子女改回完全上網課。

根據教育局數據，如今選擇到校上實體課的學生僅剩28萬人，不到公校學生總數的四分之一；而因選擇上實體課的學生在需返校的日子若仍在家上網課，也算出勤，導致有很多學生雖然仍選擇混合教學模式，但已不到校，眾多公校教師反應，實體上課日到校的學生寥寥無幾。

市長白思豪(Bill de Blasio)和卡蘭扎日前屢屢呼籲家長送子女返校上課，讓目前選擇全部遠程上課的家長可在11月2日至15日期間，重新改回實體課與網課混合教學模式，指出公校十分安全，重啟一個月來沒有爆發疫情，實體課的教學質量更高。

卡蘭扎當日則在教育局家長顧問委員會(Parent Advisory Council)的例會上表示，教育局的政策會根據疫情的發展、疫苗出爐情況作符合形勢發展的及時調整。

對很多家長代表詬病教育局僅給家長一次機會從網課改回混合教學模式，卡蘭扎則表示未來視疫情發展，會再給家長改動的機會；他還指出，此次開放更改，是教育局希望藉此了解願意返校上課的學生數字，好讓各校教學計畫據此再作調整。

卡蘭扎說，如果有些學校選擇復課的學生數遠少於預計，那麼這些學校就可制定更多的實體課程，讓選擇實體課的學生每周有更多時間在學校上課，甚至可能實現一周五天全部上實體課。