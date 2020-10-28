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公開會入場受阻 華人家長告教育局

記者黃伊奕／紐約報導
華人家長2月在布碌崙參加一場公開會議期間被拒絕入場，如今聯名提告。（本報檔案照）
華人家長2月在布碌崙參加一場公開會議期間被拒絕入場，如今聯名提告。（本報檔案照）

年初市教育局以及市警曾在布碌崙(布魯克林)阻止華人家長進入一場教育總監參加的公聽會，紐約華美同源會27日在紐約東區聯邦法院提交訴狀，要通過法律途徑為遭遇不公平對待的華人討回公道。

市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)2月4日出席第22學區教育委員會座談會，因華人家長不滿其計畫取消特殊高中入學考試、縱容第22學區教育理事會成員科迪(Jackie Cody)的「黃種人」(yellow folks)言論，不少家長持標語、喊口號到現場抗議。

當日會議原本為公開會議，華人家長有權入場，但教育局工作人員及在場維安的警員以保護卡蘭扎為由，拒絕華裔家長進入。

在場家長指責警員採用「雙重標準」，允許其他族裔家長進入，卻強行攔下手持標語的華裔家長，不停詢問亞裔「你有沒有帶標語 」，並要求掀開大衣查看是否攜帶標語，期間雙方激烈對峙。

事後市教育局回應，當天並未阻止任何家長出席會議，這個矛盾在會議開始之前就已經解決，而且沒有人錯過會議；華人家長對此說法並不買帳。

紐約華美同源會認為市府部門當日的做法涉嫌種族歧視，代表華人家長於27日在紐約東區聯邦法院提訴，將紐約市教育局以及紐約市警一起告上法庭。

華美同源會會長黃友興指出，事發當日華人家長只不過希望進入會場聆聽、反應華裔訴求，但是卻被攔截在外，幾名家長還被推倒在地受傷；事發後同源會立刻將現場拍攝視頻等證據徵詢民權律師，律師認為教育局與警方當天做法違憲，願意代表華裔家長提吿，但因疫情耽擱至今，才正式提交法庭文件。

華人家長在參加2月一場公開會議期間被拒絕入場，如今將教育局和市警告上法庭。（本報...
華人家長在參加2月一場公開會議期間被拒絕入場，如今將教育局和市警告上法庭。（本報檔案照）

教育局 紐約市 華人

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