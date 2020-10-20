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史島公校未獲家長同意檢測新冠 教育局道歉

記者黃伊奕／紐約報導
史泰登島多所公校發生對沒有家長同意書的學生進行新冠檢測，引發家長不滿。（市長辦公室提供）
史泰登島多所公校發生對沒有家長同意書的學生進行新冠檢測，引發家長不滿。（市長辦公室提供）

在沒有獲得家長同意情況下，史泰登島多個公校對學生進行新冠核酸檢測，引發家長激烈反彈；教育局19日對此道歉，解釋是由於部分學校錄入的家長同意學生接受檢測的系統出錯而導致，承諾不會在沒有家長同意書的情況下對學生進行新冠檢測。

日前史泰登島多個公校發生沒有家長簽署同意書的情況下，對學生進行核酸檢測；事發後代表當地的州眾議員賴利(Michael South Reilly)致信教育局，指出家長對此不滿。

對於該事件，教育局表示歉意，並承諾不會再犯類似的錯誤，指出史泰登島個別公校沒有經過父母同意而對學生進行檢測，是個別學校將數據錯誤輸入到自動化學校(ATS)系統導致；這個系統是全市範圍用來整理學生信息，可自動收集和報告全市公立學校數據，包括評估、校車等各類信息。

教育局解釋說，「所有學生信息都存在裡面，包括是否提交了新冠肺炎病毒檢測同意書」；原本家長可通過紐約市學校帳戶(NYCSA)簽署新冠肺炎測試同意書，但是因部分學校沒有輸入正確信息，導致此次錯誤發生。

教育局發言人斯提爾( Nathaniel Styer)說，「這個錯誤不應該發生，我們正在進一步調查，並且採取其他措施確保員工在之後對學生進行的隨機測試中使用新的同意書，這對於確保學生和員工安全的完成面對面學習十分重要。」

根據市府公校復課計畫，師生人數在500人以下的學校，每個月需隨機抽20%的人員做新冠病毒檢測；師生數在500人至999人的學校，每月需抽檢15%的人；超過千人的學校，每月需抽檢10%；幼稚園及以下的學生不需受檢。家長有權拒絕子女受檢，但恐會被取消到校上課資格。

教育局 檢測 公校

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