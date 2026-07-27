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紐約市爆連環劫案 專搶女子項鍊已逾50起 1人被逮

記者鄭怡嫣劉梓祁 / 紐約報導
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兩匪騎電單車全市連環搶劫15起，下東城64歲婦人在遛狗時遭扯走兩條項鍊。(NYP...
兩匪騎電單車全市連環搶劫15起，下東城64歲婦人在遛狗時遭扯走兩條項鍊。(NYPD提供)

近日紐約市出現有搶匪鎖定街上女子頸上的項鍊，強搶後逃逸。根據紐約市警，目前包括曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、布朗士和皇后區都出現類似搶案，在今年夏天累積已超過50起，目前警方尚未確定這些搶案是否為同一團夥所為，提醒民眾走在街上應避免佩戴貴重珠寶並提高警覺，以免成為搶匪目標。

一名連環搶匪涉嫌在不到一個月內，橫跨皇后區四個市警分局轄區，從背後強扯至少六名女...
一名連環搶匪涉嫌在不到一個月內，橫跨皇后區四個市警分局轄區，從背後強扯至少六名女子頸上的項鍊。(市警局提供)

根據警方，出現在曼哈頓及布朗士的連環搶劫模式，兩名嫌犯涉嫌騎單車、電動單車或機車接近受害者後，強行搶走頸上珠寶及隨身財物；自5月28日至7月16日已發生至少15宗案件，其中包括一宗發生在曼哈頓下東城第7分局轄區的案件，一名64歲女子在東百老匯附近遛狗期間，遭人從頸上扯走兩條項鍊。

該案發生於7月10日下午約3時58分。當時一名64歲女子正在櫻桃街300號(300 Cherry Street)後方遛狗，一名陌生人突然上前，從她頸上扯走兩條項鍊，隨後騎電動單車逃離現場。

警方稱，兩名身分不明的嫌犯通常騎單車或機車作案，強行奪走受害者的珠寶及其它個人物品。其中至少五人因頸部遭拉扯而受到輕傷。

近日出現在布碌崙與皇后區的機車搶匪，該團夥則在不到一個月內犯下至少29起搶案，受害者年齡從14歲少年到80歲長者。警方已逮捕其中一名17歲嫌犯，另一名共犯仍在潛逃。

警方表示，這對搶匪自6月15日至7月10日間流竄作案，手法高度一致。兩人頭戴黑色蒙面頭套，共騎一輛機動車尾隨路人，趁其不備強行扯斷頸上項鍊後迅速逃逸，全程僅數秒。警方指出，多數案件發生在上午近午至下午的時段。

另外最新公布的連環搶案中，搶匪則在不到一個月內，橫跨皇后區四個市警分局轄區，從背後強扯至少六名女子頸上的項鍊，其中三名受害者還在同一日下午遇襲，多人頸部受輕傷。

目前警方仍未證實這些案件是否有關連，但提醒民眾走在路上時，應留意周遭環境及陌生人，同時非必要時，應避免佩戴貴重珠寶出門，以免成為歹徒目標。知情者可致電市警止罪熱線(800)577-TIPS，也可透過止罪網站或社群平台X帳號@NYPDTips提供線索，消息來源均會保密。

兩匪騎電單車全市連環搶劫15起，下東城64歲婦人在遛狗時遭扯走兩條項鍊。(NYP...
兩匪騎電單車全市連環搶劫15起，下東城64歲婦人在遛狗時遭扯走兩條項鍊。(NYPD提供)

精華 FAQ

  • 警方指出，歹徒主要鎖定街上配戴項鍊的女性，常在行走時從背後或側面突然下手，扯走頸上珠寶與隨身財物，受害者年齡從青少年到長者都有。

  • 根據警方統計，今年夏天相關案件已超過50起，分布在曼哈頓、布碌崙、布朗士與皇后區等地，其中部分案件手法相似，但是否屬同一團夥仍待確認。

  • 警方已逮捕1名17歲嫌犯，另一名共犯仍在逃，同時提醒民眾外出避免佩戴貴重珠寶，留意周遭陌生人，如有線索可透過止罪熱線或網站通報。

紐約市 曼哈頓 布朗士

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