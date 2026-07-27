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紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

記者顏潔恩╱紐約報導
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紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約街頭爆發路邊停車位爭奪，女子以人肉占位阻擋駕駛。
  • 重點二：Range Rover駕駛下車交涉後仍欲倒車停入，雙方互不讓步。
  • 重點三：影片未見碰撞或受傷，但停車僵局已造成後方車流回堵。

在繁忙的紐約市裡，要找到一個路邊停車位是相當困難的事，相信駕駛對「人肉占位」都不陌生；日前就發生一名以人肉占位的女子，遇上另一名也看到停車位的男性駕駛，兩人僵持不下、誰都不願讓步，再度引發「人肉占位」是否合法的討論。

「人肉占位」指的是請同行的親友，站在空的停車位上，等待駕駛抵達再離開，讓車子停進停車位的舉動。引發爭議的影片由X平台帳號用戶Clown World分享，畫面中一名女子站在一個空的路邊停車位內，似乎在為一輛尚未到達的車子占位，與此同時一名駕駛Range Rover轎車的男子在發現同個車位後，試圖將車停進去。

由於影片沒有任何聲音，因此無法得知雙方究竟說了些什麼，不過根據影片畫面顯示，男駕駛應是認為自己有權停進這個車位，曾下車與女子交涉；不過女子始終站在停車格內，絲毫沒有想要離開的意思。

最後，男子回到車上，開始調整車輛位置，準備倒車進入停車位，然而女子仍然站在位置上拒絕移動，雙方就此形成僵持局面；影片中並未顯示車輛有碰撞到女子，也沒有任何跡象顯示有人受傷；不過，試圖用行駛中的車輛與站在車後的行人來解決停車糾紛，顯然存在極大的安全風險。

不僅如此，這場停車位之爭也影響到其他無辜的人，由於這輛Range Rover停在車道上遲遲沒有前進，導致後方的車輛開始愈排愈長；影片中甚至可以看到，後方有民眾走上前查看，想了解到底發生什麼情況，然而，不論是站在停車位裡的女子、還是駕駛，兩人都沒有任何讓步的意思。

這段影片最後並未交代結果，不過從畫面來看，女子仍然站在停車位內，而Range Rover駕駛在影片結束前似乎也沒有成功將車停進去。

紐約市車位一位難求。圖為示意圖。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約市車位一位難求。圖為示意圖。(記者顏潔恩╱攝影)

精華 FAQ

  • 起因是路邊出現一個空車位後，一名女子站進車位內替尚未到達的車輛占位，另一名駕駛也看中同一車位，因而引發爭執與僵持。

  • 因為她站在空的停車格裡，等待同行車輛抵達後再離開，讓車子得以優先停入，這種做法就是常說的「人肉占位」。

  • 影片顯示雙方都沒有退讓，Range Rover一度停在車道上調整位置，導致後方車輛逐漸排長隊，並引來路人上前查看狀況。

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