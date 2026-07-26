火勢蔓延快…法拉盛連棟木造住宅大火23傷 78歲華婦亡

現場可見整排受災建築嚴重損毀，屋頂大面積坍塌，二樓多處幾乎被燒穿。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛一排木造連棟住宅上午發生五級大火，火勢快速蔓延至3棟建築，造成21人受傷，其中一名78歲華裔婦女傷勢危殆，消防局正調查起火原因。

皇后區法拉盛 41路132-17號住宅25日上午發生五級大火，火勢迅速蔓延至相鄰的兩棟連棟建築，共有三棟建築受到波及；火災造成至少23人受傷，包括17名消防員、兩名緊急醫療人員(EMT)及四名居民、以及一人死亡。火災原因仍在調查中，市消防局表示，由於涉事建築均為木結構，火勢蔓延速度極快，大幅增加撲救難度。

現場可見整排受災建築嚴重損毀，屋頂大面積坍塌，二樓多處幾乎被燒穿。(記者高雲兒╱攝影)

現場可見整排受災建築嚴重損毀，屋頂大面積坍塌，二樓多處幾乎被燒穿。(記者高雲兒╱攝影)

消防局於上午9時52分接獲報案，消防員抵達時已有兩棟建築起火，火勢其後延燒至第三棟，並迅速升至五級火警；消防局共出動逾250名消防及緊急醫療人員到場灌救。

這起火災最終造成23人受傷，包括17名消防員、兩名緊急醫療人員及四名居民，所有傷者均已送往附近醫院接受治療。當中一名78歲華裔 婦女傷勢危殆，送醫後宣告不治。

至下午1時15分左右，現場已不見明火，但消防員仍持續進入建築搜索。而受災建築嚴重損毀，屋頂大面積坍塌，二樓多處被燒穿，窗戶玻璃碎裂，只剩焦黑的窗框。原本覆蓋外牆的塑膠壁板被高溫燒熔、扭曲變形，部分大片脫落，露出焦黑的木柱及磚牆。

皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續噴水兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

從街道可直接看到部分屋內結構，多個房間被燒空，屋頂木樑焦黑，磚牆及內部骨架裸露。建築前方堆放著從屋內清出的家具、衣物、紙箱及其他用品，不少已被燒焦或浸濕。

皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續噴水兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

住在41路132-17號一樓的一名華裔租客表示，已在該處居住四、五年，事發當天早上出門時尚未發生火災，返家後卻發現房屋已幾乎被燒穿。她表示，自己的證件及生活用品全都留在屋內，如今幾乎一無所有，不知道接下來該如何處理。據她了解，132-17號約住有十人，住戶大多為華人。

該租客表示，相鄰的132-15號由房東夫婦居住，而因火災死去的華婦，疑似是132-15號的住戶之一。

皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續噴水兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

消防局消防行動主管伍茲(Kevin Woods)表示，涉事住宅位於一排五棟連棟住宅之中，整排建築約建於1930年，均採用木框架結構；他指出，這些建築的牆壁、樓板及屋頂均以木材建造，火勢可沿建築內部迅速蔓延，消防人員很難在火勢擴大前將其截斷及撲滅。

伍茲表示，消防員抵達時已有兩棟建築起火，之後延燒至第三棟。消防人員除從外部灌救外，也須破拆屋頂及牆體，尋找藏在建築內部的火點，防止火勢繼續擴散。