多次非法換鎖趕租客 布碌崙物業公司遭勒令賠款

州檢察長詹樂霞起訴一間非法換鎖驅趕租客的布碌崙物業管理公司。(取材自州長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州檢察長指控Spigro Management多次非法換鎖驅趕租客，和解後須賠償4名受害者、支付罰款，並接受3年監督與制度整改。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)24日宣布，布碌崙 (布魯克林)一家物業管理公司因多次非法更換門鎖、將租客 鎖在住所之外，須向四名受害租客分別賠償最高1200元。

調查顯示，「Spigro Management LLC」及其首席物業經理佛里曼(Saul Friedman)，在2020年至2025年間，於布碌崙與布朗士 轄下四棟大樓內，多次以非法手段將租客逐出住所。

根據法院文件，Spigro多次針對已在當地已居住數十年的租客，在其同居家人過世後，Spigro的業主方不僅更換門鎖，更將其餘共同居住者一併驅離，並多次辯稱這些人從未在該處居住。

在其中一案中，一名男子與母親在布碌崙同一戶公寓居住長達22年，母親過世後，他僅外出倒垃圾片刻，Spigro便迅速更換門鎖，將他拒於門外。事後他從鄰居處得知，房東甚至未經同意就逕自搬走他的個人物品。

另一起案件中，一名擔任大樓門房的Spigro員工在布碌崙一處工作地點駐點居住近一年，期間因工受傷，該名員工便申請工傷賠償並接受手術治療。傷後返家時，他才發現公司不僅將他解僱，還更換了住處門鎖，甚至否認他曾受僱於該公司。

除須對四名租客個別賠償外，Spigro還須支付2萬3500元罰款，並就旗下管理的40棟大樓建立防範機制。州檢察長辦公室要求該公司制定內部門鎖更換政策，明訂員工更換租客門鎖前須遵循的法定程序，並須逐一記錄所有換鎖情形。未來三年，檢察長辦公室將持續監督Spigro，要求其通報任何涉及非法逐客的指控，以確保持續遵守相關規定。

詹樂霞指出，這起22日簽署的和解協議，展現檢察長辦公室長期捍衛紐約租客權益的決心。她批評，Spigro趁租客不在家時擅自更換門鎖，形同踐踏住戶的信任、安全與隱私；企圖藉偷換門鎖的手段將人趕出家門，手法卑劣可恥。她重申，她的辦公室絕不容忍任何物業經理或房東侵犯租客權益。