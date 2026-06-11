歧視白人與女性？紐約市大「非裔男性倡議」遭聯邦調查

自最高法院於2023年裁定大學招生中的平權措施(Affirmative Action)違憲後，基於種族的篩選計畫愈發缺失法律立足點。(美聯社)

聯邦司法部 (DOJ)9日宣布對紐約市 大(CUNY)系統已推行21年的「非洲裔男性倡議」(Black Male Initiative)計畫展開調查，並透過新聞稿指出，該倡議透過基於種族的篩選方式，變相優待了「特定的非白人少數族裔」。

據悉，該倡議的核心使命是為了提高紐約市大旗下22所學校的少數族裔男學生的入學率、留校率、平均成績(GPA)以及畢業率；在其官網中，「非洲裔男性倡議」特別點名招收非洲裔、加勒比海地區及西語裔的男性。

司法部助理部長迪倫(Harmeet K. Dhillon)在聲明中表示，在決定如何分配教育資源或機會時，種族絕不能成為考量因素，司法部絕不容許大學院校根據種族將教育福利定向提供給特定學生。

此次風波源於權益團體「平等保護項目」(Equal Protection Project)於6月初提起的申訴，指控該倡議給予特定種族學生優先權。該機構創辦人雅各布森(William Jacobson)表示，對司法部能依據其申訴採取行動感到十分欣慰，並強調每位學生都理應獲得平等對待。

雅各布森指出，該倡議中的歧視 行為本該在近15年前就被叫停，但在2012年歐巴馬執政時期，聯邦教育部曾認定該倡議符合聯邦法律。對此，紐約市大發言人在回應早前申訴時則堅稱，該倡議其實向所有學生開放，不分種族、性別或國籍。

儘管「平等保護項目」在申訴中承認該倡議確實有其益處，但主張這些資源應一視同仁地分配給所有需要幫助的學生，而非取決於種族背景。項目特別強調，自美國最高法院於2023年裁定大學招生中的平權行動(Affirmative Action)違憲後，這類基於種族的教育計畫其法律立足點已變得愈發搖搖欲墜。

目前，「平等保護項目」已對全美超過120家機構提起訴訟，挑戰了550多項基於種族的獎學金與特殊計畫，對象包括紐約州大(SUNY)多所分校、復敦大學(Fordham University)以及紐約州教育廳等機構。