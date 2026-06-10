尼克隊首敗引爆球迷衝突 群毆、襲警21被捕
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紐約尼克隊(New York Nicks)8日晚在NBA總決賽第三戰中，以111比115的微弱分差敗給聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)，隨即引發了部分狂熱球迷的失控行為。在曼哈頓布萊恩公園(Bryant Park)參與戶外觀賽派對的群眾也與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。
這場原本訂於主場麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)外舉行的觀賽派對，因川普總統出席而移師至布萊恩公園。然而，當晚球賽開始後，聚集現場的球迷人數突破市府原本預估的5000人上限，達7000餘人。大批警員隨即趕往現場維持秩序。
紐約市警(NYPD)9日證實，警方在現場共逮捕了21人，被控罪名包括襲警、普通攻擊、非法持有武器、恐嚇、抗拒逮捕以及妨害公務等罪名。在這場混亂的警民衝突中，共有五名警員受傷；被捕者中有八人被正式起訴拘留，另外13人則在收到刑事法庭傳票後獲釋。
狂踩警車 拔公車路牌
警方指出，當時情緒失控的群眾不僅拒絕警方的疏散命令，更用肉身阻擋沿途的車輛通行，導致中城交通出現大範圍的嚴重癱瘓。市警總局批評這些群眾在街頭展開了「極其魯莽的瘋狂行為」，包括引發集體鬥毆導致多人受傷。部分民眾更徒手將街道上的公車指示牌和路樹連根拔起，直接當作武器扔擲，並紛紛爬上周邊的工程鷹架、路燈桿，甚至跳上停在路邊的警車及卡車頂部踐踏狂喊，對公共設施造成了嚴重破壞。
1馬刺球迷球衣被撕碎
同時在網路社群上也瘋傳多段現場混亂畫面。影片顯示，數十名尼克隊球迷在曼哈頓街頭團團圍住一名馬刺隊球迷，當街將他身上穿的馬刺隊當家球星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的球衣撕碎。
儘管在尼克隊第二戰的觀賽派對就曾出現場面失控，導致26人被捕，8日晚的騷亂還是為這場暌違27年的總決賽主場首戰蒙上了陰影。10日(周三)晚，第四戰將繼續在麥迪遜廣場花園開打，賽事進程及維安成果料將再次成為焦點。白宮也表示川普總統這場將不會進場觀戰。
事件起因是尼克隊在NBA總決賽第三戰，以111比115不敵馬刺隊。賽後部分球迷情緒失控，導致布萊恩公園觀賽現場與警方發生激烈衝突。 紐約市警表示，現場共逮捕21人，其中8人被正式起訴拘留，另外13人收到刑事法庭傳票後獲釋。涉及罪名包括襲警、攻擊、持武器與妨害公務等。 警方指出，部分群眾拒絕疏散，阻擋車輛通行，並拔起路牌、樹木當武器，爬上鷹架與警車踐踏狂喊，還撕碎一名馬刺球迷球衣，造成多人受傷。
精華 FAQ
事件起因是尼克隊在NBA總決賽第三戰，以111比115不敵馬刺隊。賽後部分球迷情緒失控，導致布萊恩公園觀賽現場與警方發生激烈衝突。
紐約市警表示，現場共逮捕21人，其中8人被正式起訴拘留，另外13人收到刑事法庭傳票後獲釋。涉及罪名包括襲警、攻擊、持武器與妨害公務等。
警方指出，部分群眾拒絕疏散，阻擋車輛通行，並拔起路牌、樹木當武器，爬上鷹架與警車踐踏狂喊，還撕碎一名馬刺球迷球衣，造成多人受傷。
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