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NBA決賽觀賽派對 數萬人身著藍橙 曼哈頓、布碌崙狂歡

記者許君達／紐約報導
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每當尼克隊進球，在布萊恩公園公園觀賽的球迷們就為他們吶喊助威。(記者許君達／攝影...
每當尼克隊進球，在布萊恩公園公園觀賽的球迷們就為他們吶喊助威。(記者許君達／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約尼克主場比賽引發數萬球迷在多地同步觀賽狂歡。
  • 重點二：中央公園、布萊恩公園與布碌崙皆設官方派對並實施嚴格安檢。
  • 重點三：川普到場與治安事件促使派對臨時移址並加強交通管制。

NBA紐約尼克隊(New York Knicks)8日晚在曼哈頓麥迪遜廣場花園(MSG)主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)，舉行系列賽第三場比賽。數以萬計的紐約球迷則分別聚集在曼哈頓中央公園、布萊恩公園(Bryant Park)和布碌崙(布魯克林)保齡球館(Brooklyn Bowl)透過電視轉播觀看比賽，共同見證家鄉球隊尼克隊衝刺NBA總冠軍的歷史性一刻。無論場館大廳還是街頭，身著藍橙兩色服裝的球迷們都在歡呼吶喊。

紐約市早就安排了中央公園東南角的沃爾曼溜冰場(Wollman Rink)及位於布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)的保齡球館「Brooklyn Bowl」同步舉辦官方觀賽派對。原訂於麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)外進行的另一場派對因川普總統要親臨現場觀賽而取消，紐約市府8日(周一)早間宣布臨時移址為市府基於安全考量做出的應變措施。

數千名球迷聚集在布萊恩公園內的大草坪上緊盯直播比賽的大屏幕，其中不少人帶著野餐墊和食品飲料，在比賽間隙圍坐在一起順便享受野餐的樂趣。

尼克隊在第一節進攻不順，現場球迷情緒略顯低迷。但隨著第二節開始後連續打出幾次漂亮進攻，球迷們的熱情逐漸被點燃，歡呼次數顯著增加。而當川普出現在轉播畫面中時，現場也傳出噓聲。

在公園外亦聚集了大量正在排隊或未能入場的球迷，曼哈頓42街的交通因此受到一些影響，警察不得不一再疏導。

位於布萊恩公園的觀賽派對最多可容納5000人，且有意前往的民眾必須提前上網登記。

由於曼哈頓賓州車站(Penn Station)前晚才發生持刀傷人事件，導致六人受傷，而川普總統也來麥迪遜廣場花園觀賽，所以8日全市的三處觀賽派對，參與者都需要經過機場級別(TSA Style)的嚴格安檢，任何背包、手包甚至公文包，以及酒精都被禁止入場，且場外不設存包設施。

曼哈頓中城各處迴盪著「尼克斯加油！」和「尼克斯四場橫掃！」的呼喊聲。

「不管你是誰，花這麼多錢買一張票都不是小數目，」何塞·阿爾瓦拉多(Jose Alvarado)說道。這位土生土長的紐約人在布碌崙辦了一場觀賽聚會，他也提到自己就讀過的皇后區高中也在舉辦同樣的活動。

「這座城市重燃了希望，」觀賽的卡爾安東尼唐斯(Karl-Anthony Towns)說。友人喬什·哈特(Josh Hart)表示現場氣氛「肯定會嗨翻天」，但也對進入麥迪遜廣場花園的高昂票價感到遺憾。

「對於那些負擔不起門票的人來說，我們會想別的辦法，」他說，「我們是紐約人。我們總能找到看球的途徑，而這正是我們正在做的。」

尼克隊在第一節進攻不順，現場球迷情緒略顯低迷。(記者許君達／攝影)
尼克隊在第一節進攻不順，現場球迷情緒略顯低迷。(記者許君達／攝影)

比賽已經開始，仍有球迷不斷湧入布萊恩公園。(記者許君達／攝影)
比賽已經開始，仍有球迷不斷湧入布萊恩公園。(記者許君達／攝影)

球迷們穿著各自支持的球隊球衣觀賽。(記者許君達／攝影)
球迷們穿著各自支持的球隊球衣觀賽。(記者許君達／攝影)

每當尼克隊進球，在布萊恩公園公園觀賽的球迷們就情不自禁地跳舞狂歡。(記者許君達／...
每當尼克隊進球，在布萊恩公園公園觀賽的球迷們就情不自禁地跳舞狂歡。(記者許君達／攝影)

帝國大廈亮起尼克隊顏色的藍橙燈。(路透)
帝國大廈亮起尼克隊顏色的藍橙燈。(路透)

精華 FAQ

  • 球迷主要聚集在曼哈頓中央公園的沃爾曼溜冰場、布萊恩公園，以及布碌崙威廉斯堡的Brooklyn Bowl等地，透過電視直播同步觀戰，形成全城同慶的場面。

  • 因川普總統將親臨麥迪遜廣場花園觀賽，市府基於安全考量，臨時將原本在MSG外舉行的派對取消並改址，以避免人潮與維安風險交織。

  • 三處派對都採機場級安檢，禁止攜帶背包、手包、公文包與酒精，場外也不提供寄存設施；布萊恩公園還限額5000人，並要求事先網上登記。

布碌崙 曼哈頓 NBA

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