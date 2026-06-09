我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

世界盃賽前防詐 紐約市議會嚴查無照計程車、非法票販

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世足賽前，紐約市議會嚴查無照計程車等違規事項，圖為紐約出租車在機場載客。(美聯社...
世足賽前，紐約市議會嚴查無照計程車等違規事項，圖為紐約出租車在機場載客。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市議會調查揭露觀光熱點充斥無照計程車與非法票販。
  • 重點二：部分業者假扮合法營運，透過誤導宣傳與哄抬價格招攬旅客。
  • 重點三：市議會籲跨部門加強執法與宣導，防堵世足前後旅遊詐騙。

2026年世界盃足球賽(FIFA World Cup)及今夏多項大型活動即將登場，紐約市議會8日公布調查報告，揭露曼哈頓砲台公園(Battery Park)、中城及布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)等多個觀光熱點，無照計程車、非法叫車服務、人力車業者及未經授權票販，以誤導宣傳、哄抬價格及無照經營等方式招攬生意。市議會呼籲市府加強公共教育與跨部門執法，防止遊客與市民受騙。

市議會監督與調查處(OID)透過臥底實地走訪、現場觀察及數十次互動，完成名為「Taken For a Ride」的調查報告指出，不少業者刻意將自己包裝成合法經營者，卻規避必要執照、登記及安全規定；部分人力車司機未取得市消費者與勞工保護局(DCWP)許可，仍在街頭攬客營運；砲台公園一帶部分自由女神像觀光票販，則穿著看似官方人員的服裝，卻未依規定展示執照。

調查也發現，價格不透明與漫天要價普遍存在。部分人力車司機故意遮住依法必須展示的每分鐘費率標示，或僅稱「按時間計費」卻不說明實際費率；部分自由女神像票販先向遊客報出一個價格，卻未說明前往其遊船碼頭仍需額外交通費。另有票販誤導消費者，以為購買的行程可登上自由女神像所在的自由島(Liberty Island)，實際上船隻僅繞島行駛，並不登島。

報告並指出，部分非計程車暨禮車委員會(TLC)註冊車輛，卻使用標示宣稱自己是官方叫車服務車輛。

市議長梅寧(Julie Menin)表示，紐約即將迎接NBA總決賽、世界盃、建國250周年等活動帶來的大量遊客，保護遊客免受詐騙應列為優先事項。旅遊業是紐約經濟支柱，支撐數十萬個工作機會，也為五大區帶來數十億元經濟活動，若紐約要維持全球首要旅遊目的地地位，遊客必須感到安全、資訊充分，並相信自己會受到公平對待。

市議會建議，市政府與紐新航港局、市警局、公園局、交通局及其他相關機構建立統一的執法策略，尤其是在管轄權重疊的觀光熱點加強協調；同時針對無照車輛攬客、人力車誤導性收費及未授權售票行為加強執法。市議會也建議，在世界盃及其他旅遊高峰期間追蹤投訴與執法結果，以辨識重複出現的地點、業者和手法。

市議會呼籲優先落實由副領袖黃敏儀(Sandra Ung)提出、已於5月通過的第847-A號提案，要求市消保局製作並推廣面向遊客的消費者保護資訊，提醒遊客常見詐騙及欺騙性商業行為，避免在陌生城市中因資訊不足而受害。

紐約市議會8日公布調查報告，揭露曼哈頓砲台公園(圖右)、中城及布碌崙(布魯克林)...
紐約市議會8日公布調查報告，揭露曼哈頓砲台公園(圖右)、中城及布碌崙(布魯克林)康尼島等多個觀光熱點駕駛以誤導宣傳、哄抬價格及無照經營等方式招攬生意。(記者許君達／攝影)

精華 FAQ

  • 調查發現，觀光熱點常見無照計程車、非法叫車、人力車亂收費及未授權票販等問題，業者多以模糊標示、假冒官方身分與隱藏費率方式吸引旅客。

  • 報告點名曼哈頓砲台公園、中城與布碌崙康尼島等地，這些區域因遊客密集、管轄重疊，成為無照攬客、誤導售票與價格欺騙的高風險場所。

  • 市議會建議市府與港務局、市警局、公園局及交通局建立統一執法策略，並在旅遊高峰追蹤投訴與結果，同時推廣消費者保護資訊，提醒常見詐騙手法。

紐約市 布碌崙 康尼島

上一則

世界盃來了 皇后區要辦免費觀賽派對

下一則

世界盃本周開踢 大紐約短租房價瘋漲 最高狂飆15倍
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

世界盃迎商機 舊金山20場觀賽派對、近百商家全面備戰

世界盃迎商機 舊金山20場觀賽派對、近百商家全面備戰
誤導、操縱世界盃賽事票價？紐新檢察長向FIFA發傳票

誤導、操縱世界盃賽事票價？紐新檢察長向FIFA發傳票
皇后區無照拖吊猖獗 黃友興呼市府加強管制

皇后區無照拖吊猖獗 黃友興呼市府加強管制

世界盃八場賽事登陸洛杉磯 安保「史上最大規模之一」

世界盃八場賽事登陸洛杉磯 安保「史上最大規模之一」

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬