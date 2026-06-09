世界盃賽前防詐 紐約市議會嚴查無照計程車、非法票販

世足賽前，紐約市議會嚴查無照計程車等違規事項，圖為紐約出租車在機場載客。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市議會調查揭露觀光熱點充斥無照計程車與非法票販。

紐約市議會調查揭露觀光熱點充斥無照計程車與非法票販。 重點二： 部分業者假扮合法營運，透過誤導宣傳與哄抬價格招攬旅客。

部分業者假扮合法營運，透過誤導宣傳與哄抬價格招攬旅客。 重點三：市議會籲跨部門加強執法與宣導，防堵世足前後旅遊詐騙。

2026年世界盃足球賽(FIFA World Cup)及今夏多項大型活動即將登場，紐約市 議會8日公布調查報告，揭露曼哈頓砲台公園(Battery Park)、中城及布碌崙 (布魯克林)康尼島 (Coney Island)等多個觀光熱點，無照計程車、非法叫車服務、人力車業者及未經授權票販，以誤導宣傳、哄抬價格及無照經營等方式招攬生意。市議會呼籲市府加強公共教育與跨部門執法，防止遊客與市民受騙。

市議會監督與調查處(OID)透過臥底實地走訪、現場觀察及數十次互動，完成名為「Taken For a Ride」的調查報告指出，不少業者刻意將自己包裝成合法經營者，卻規避必要執照、登記及安全規定；部分人力車司機未取得市消費者與勞工保護局(DCWP)許可，仍在街頭攬客營運；砲台公園一帶部分自由女神像觀光票販，則穿著看似官方人員的服裝，卻未依規定展示執照。

調查也發現，價格不透明與漫天要價普遍存在。部分人力車司機故意遮住依法必須展示的每分鐘費率標示，或僅稱「按時間計費」卻不說明實際費率；部分自由女神像票販先向遊客報出一個價格，卻未說明前往其遊船碼頭仍需額外交通費。另有票販誤導消費者，以為購買的行程可登上自由女神像所在的自由島(Liberty Island)，實際上船隻僅繞島行駛，並不登島。

報告並指出，部分非計程車暨禮車委員會(TLC)註冊車輛，卻使用標示宣稱自己是官方叫車服務車輛。

市議長梅寧(Julie Menin)表示，紐約即將迎接NBA總決賽、世界盃、建國250周年等活動帶來的大量遊客，保護遊客免受詐騙應列為優先事項。旅遊業是紐約經濟支柱，支撐數十萬個工作機會，也為五大區帶來數十億元經濟活動，若紐約要維持全球首要旅遊目的地地位，遊客必須感到安全、資訊充分，並相信自己會受到公平對待。

市議會建議，市政府與紐新航港局、市警局、公園局、交通局及其他相關機構建立統一的執法策略，尤其是在管轄權重疊的觀光熱點加強協調；同時針對無照車輛攬客、人力車誤導性收費及未授權售票行為加強執法。市議會也建議，在世界盃及其他旅遊高峰期間追蹤投訴與執法結果，以辨識重複出現的地點、業者和手法。

市議會呼籲優先落實由副領袖黃敏儀(Sandra Ung)提出、已於5月通過的第847-A號提案，要求市消保局製作並推廣面向遊客的消費者保護資訊，提醒遊客常見詐騙及欺騙性商業行為，避免在陌生城市中因資訊不足而受害。

紐約市議會8日公布調查報告，揭露曼哈頓砲台公園(圖右)、中城及布碌崙(布魯克林)康尼島等多個觀光熱點駕駛以誤導宣傳、哄抬價格及無照經營等方式招攬生意。(記者許君達／攝影)