我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

禁用演算法「監控定價」 州議會通過

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
價格歧視現象在日常消費中早已屢見不鮮。Amazon等電商平台長期根據用戶的瀏覽習...
價格歧視現象在日常消費中早已屢見不鮮。Amazon等電商平台長期根據用戶的瀏覽習慣、購買紀錄與地理位置調整售價。(截自Amazon Fresh官網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約州議會通過一個公平價格法，全面禁止監控定價。
  • 重點二：法案授權州檢察長詹樂霞執法，待州長霍楚簽署生效。
  • 重點三：另一相關法案已過參院，將限制藥房與雜貨店使用電子標籤。

紐約州議會在今年立法會期尾聲通過「一個公平價格法」(One Fair Price Act)，旨在全面禁止「監控定價」(surveillance pricing)做法。法案4日已在州議會兩會完成表決，若州長霍楚(Kathy Hochul)簽署，即將寫入法律。

監控定價是指企業藉助人工智慧與演算法工具，大量蒐集並分析消費者的瀏覽與購物紀錄、地理位置、人口統計資訊，乃至使用者在網頁上的鼠標移動軌跡，藉此判斷個別消費者願意為某項商品支付的最高金額，從而進行差異化訂價。此做法與一般認知中的「動態定價」(dynamic pricing)，即依市場供需即時調整的波峰定價，性質有所不同。

法案授權州檢察長詹樂霞(Letitia James)負責執法。詹樂霞近月來積極推動此法案，並於5日在臉書上表示：「此次立法是打擊監控定價、協助紐約州民降低生活成本的一大勝利。」

與此同時，另一項相關法案「保護消費者及就業免受歧視性定價法」(Protecting Consumers and Jobs from Discriminatory Pricing Act)，雖尚未完成立法程序，但已在州參議會獲得通過，有待州眾議會跟進表決。該法案針對藥房與雜貨店，將禁止電子貨架標籤與監控定價的使用。

價格歧視現象在日常消費中早已屢見不鮮。航空訂票平台曾被發現對蘋果電腦用戶顯示較高的機票或酒店價格，原因是演算法判斷「其消費能力較強」；Amazon等電商平台亦長期根據用戶的瀏覽習慣、購買紀錄與地理位置調整售價；Uber、Lyft等網約車應用則被指在乘客手機電量偏低時推高叫車費用，視之為急需用車的信號。

2015年，ProPublica的調查發現，普林斯頓評測(Princeton Review)的線上備考課程，對亞裔人口密集的郵遞區號顯示更高的報價。研究人員認為，演算法可能預設亞裔家庭對SAT備考課程需求更強烈、願付金額更高，因此系統性地向這些地區的學生收取更高費用。

紐約商業委員會(Business Council of New York)則表示，上述法案將使消費者無法享有個性化的優惠券等折扣。該委員會在聲明中表示：「公眾應知道，這些折扣之所以消失，並非企業主動取消，而是州議會以立法手段加以禁止。」

精華 FAQ

  • 州議會通過「一個公平價格法」，核心目標是全面禁止監控定價，也就是企業利用AI與演算法蒐集個資後，據此判定消費者願付價格並差異化收費。

  • 監控定價著重於分析個人瀏覽、購物、位置與行為資料，推估個別支付上限；動態定價則多依市場供需即時調整價格，屬較廣泛的波峰式變動。

  • 文中提到航空訂票平台、Amazon、Uber與Lyft等案例，還包括普林斯頓評測對亞裔郵遞區號收取更高報價，顯示演算法可能放大不公平定價。

霍楚 紐約州 監控定價 一個公平價格法 詹樂霞 SAT備考課程 動態定價

上一則

非法採摘萬株蕨菜 紐約上州3人挨罰

下一則

紐約市府「滅蚊大作戰」 下周起出動直升機噴藥
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

嚴打騙保、禁以郵區設費率…霍楚簽法降紐約車保支出

嚴打騙保、禁以郵區設費率…霍楚簽法降紐約車保支出
阻止車險、房險飆漲 伊州議會通過2法案

阻止車險、房險飆漲 伊州議會通過2法案
州參議會通過針灸保險給付法案 尚待州長簽署

州參議會通過針灸保險給付法案 尚待州長簽署
國安疑慮升溫 中資購地引關注 38州推進或修訂相關法案

國安疑慮升溫 中資購地引關注 38州推進或修訂相關法案

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費