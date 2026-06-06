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紐約店面空置率降至11% 華埠雙橋仍達18.1%

記者劉梓祁／紐約報導
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紐約市主計長李文最新報告指全市店面空置率降至11%，但華埠─雙橋仍達18.1%。...
紐約市主計長李文最新報告指全市店面空置率降至11%，但華埠─雙橋仍達18.1%。(市主計長辦公室提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市店面空置率降至11%，仍高於疫情前水準。
  • 重點二：華埠—雙橋空置率18.1%，明顯高於全市平均。
  • 重點三：空置店面集中成群，會削弱商圈客流與投資信心。

紐約市主計長辦公室最新報告指出，全市店面空置率雖已較新冠疫情後高峰下降，但仍高於疫情前水平，且不同社區復甦差距明顯；曼哈頓下城、北布碌崙(布魯克林)及皇后區西部多個社區仍面臨接近或超過20%的高空置率。其中，華埠—雙橋(Chinatown–Two Bridges)店面空置率達18.1%，高於全市平均，顯示華埠及周邊商業走廊仍承受疫後復甦不均、租金成本與營商環境壓力。

這份題為「誰在關注店面？店面空置分析」(Who’s Minding the Storefront? An Analysis of Storefront Vacancies)的報告顯示，紐約市店面空置率由2020年初的10.5%，升至2023年底的11.6%，截至2026年4月15日回落至11.0%，但仍略高於疫情前水平。目前全市約14.2萬個店面中，仍有約1萬5700個處於空置狀態。

報告指出，店面空置問題已從全市性衝擊轉為高度「超本地化」現象。空置率最高的是金融區—砲台公園城，達21.1%；皇后區舊阿斯托利亞—哈萊茨角(Old Astoria–Hallets Point)為20.1%；布碌崙海洋山(Ocean Hill)為19.5%；翠貝卡—市政中心(Tribeca–Civic Center)為19.5%；東紐約北部為19.4%。

曼哈頓59街以南多個社區空置率仍偏高。其中華埠—雙橋為18.1%。報告並指出，曼哈頓全區店面空置率雖已從2023年底的15.8%降至2026年4月的12.9%，但仍是五區中最高。布碌崙空置率為12.3%，皇后區為9.5%，布朗士為8.0%，史丹頓島為7.5%。

主計長李文(Mark Levine)表示，零售店面是否被使用，是衡量社區經濟健康、活力與城市整體韌性的重要指標；報告提供了紐約疫後復甦情況的清晰圖像，也指出仍需處理的地區。他表示，紐約在重新思考城市經濟未來時，必須著重創造有利於創業者生存與成長的條件，維持並更新社區商業走廊。

報告特別指出，空置店面往往不是零散分布，而是集中成群出現。若一間店面距離空置店面250呎、約一個曼哈頓街區內，其本身空置的可能性比全市一般店面高出30%。換言之，一個空店面可能對周邊商業氣氛、客流與投資信心產生連鎖影響，使整段商業走廊更難恢復。

精華 FAQ

  • 主計長報告指出，全市店面空置率已降至11.0%，低於2023年底的11.6%，但仍略高於疫情前水準，顯示零售復甦雖有進展，尚未完全回到疫前狀態。

  • 華埠—雙橋空置率達18.1%，高於全市平均11.0%。這表示華埠及周邊商業走廊仍面臨疫後復甦不均、租金壓力與營商環境挑戰，復元速度落後於部分地區。

  • 報告指出，若店面附近250呎內有空店，自身空置機率比全市一般店面高30%。空置會削弱街區人流、商業氣氛與投資信心，讓整段商業走廊更難恢復活力。

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