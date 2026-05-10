我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

地鐵7號線周末部分停駛首日 公車接駁排長龍 乘客受影響

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
7號線部分停駛首日，74街-百老匯站月台人潮明顯增加，不少乘客在站內轉乘或重新規...
7號線部分停駛首日，74街-百老匯站月台人潮明顯增加，不少乘客在站內轉乘或重新規畫路線。(記者戴慈慧／攝影)

紐約市地鐵7號線因站台改善、無障礙設施及東河隧道防洪工程，8日晚間起在周末部分停駛。首日已有不少往返皇后區曼哈頓的乘客受到影響，有人直到列車行駛至74街-百老匯站(74 St-Broadway)才發現無法繼續前往曼哈頓，也有民眾表示，接駁公車排隊人潮過長，通勤時間大幅增加。

大都會運輸署(MTA)表示，7號線將在兩個周末暫停行駛74街-百老匯站至曼哈頓34街-哈德遜廣場站(34 St-Hudson Yards)之間的路段。停駛時間分別為8日晚11時30分至11日凌晨3時30分，以及22日晚11時30分至25日上午10時30分。

停駛期間，7號線只行駛法拉盛緬街站(Flushing-Main St)至74街-百老匯站之間。MTA安排免費接駁公車，分別行駛74街-百老匯站至皇后廣場站、皇后廣場站至Vernon Blvd-Jackson Av站，以及深夜時段時報廣場-42街站至34街-哈德遜廣場站之間。

法拉盛緬街站電子看板顯示，7號線列車僅行駛至74街-百老匯站，乘客須轉乘其他交通...
法拉盛緬街站電子看板顯示，7號線列車僅行駛至74街-百老匯站，乘客須轉乘其他交通工具前往曼哈頓方向。(記者戴慈慧／攝影)

停駛首日，法拉盛緬街站的電子看板顯示，7號線列車終點為74街-百老匯站，不過仍有部分乘客不清楚路線調整。一名原本要搭7號線前往大中央站(Grand Central)的乘客表示，事前不知道列車停駛，直到列車抵達74街-百老匯站後折返，才被迫下車重新規畫路線，整段行程比平常多花近一小時。

另一名準備前往長島市的乘客則表示，地鐵停駛後，許多人改搭接駁公車，導致羅斯福大道一帶等車人潮很長。他說，原本要搭的公車到站時已經擠滿乘客，無法上車，只能繼續等下一班，直言「很煩」。

MTA建議，往返皇后區與曼哈頓的乘客可改搭其他地鐵路線或長島鐵路。工程期間，地鐵乘客可免費搭乘長島鐵路往返法拉盛、威利點(Mets-Willets Point)、木邊站(Woodside)、大中央麥迪遜站(Grand Central Madison)及賓州車站(Penn Station)，但乘客出發前仍應先查詢班次。

除周末停駛外，7號線近期還將陸續實施多項調整。8日至11日期間，往法拉盛方向列車不停82街、90街、103街及111街站。11日凌晨3時01分起至22日，往曼哈頓方向列車將不停69街、52街、46街-Bliss St及33街-Rawson St站。

自25日上午10時30分起至2027年，往法拉盛方向列車將不停52街及69街站。尖峰時段，往曼哈頓方向快車在74街-百老匯至皇后廣場之間將改行慢車；往法拉盛方向列車在皇后廣場至61街-Woodside之間也將改行慢車，並跳過74街-百老匯站。

7號線部分停駛影響皇后區往返曼哈頓交通，羅斯福大道上等候接駁公車的乘客排起長隊。...
7號線部分停駛影響皇后區往返曼哈頓交通，羅斯福大道上等候接駁公車的乘客排起長隊。(記者戴慈慧／攝影)

曼哈頓 MTA 皇后區

上一則

嫌犯在地鐵樓梯推76歲翁致死 曼達尼要徹查…
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區與曼哈頓通勤族注意 7號線施工改線影響至明年

皇后區與曼哈頓通勤族注意 7號線施工改線影響至明年
7號線施工安排複雜 沿線乘客盼MTA加強現場指引

7號線施工安排複雜 沿線乘客盼MTA加強現場指引
洛杉磯地鐵D線延伸工程 首段通車

洛杉磯地鐵D線延伸工程 首段通車
紐約地鐵計畫於世界盃期間增設班次 確保交通無礙

紐約地鐵計畫於世界盃期間增設班次 確保交通無礙

熱門新聞

翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
聯合航空。（路透）

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

2026-05-04 16:10
氣象單位預測，「超級聖嬰」可能迎來紐約有史以來最熱夏季，供電也將吃緊。（歐新社）

「超級聖嬰」恐釀最熱夏季 紐約臨高溫+限電雙重考驗

2026-05-03 07:11
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
紐約市成立首個街頭攤販服務辦公室，協助持牌及無牌經營小販面對的執法標準不一、法規繁雜及牌照制度過時等問題。圖為皇后區法拉盛緬街街頭攤販。(記者唐典偉／攝影)

紐約市設街頭攤販服務處 將協助2.3萬名街頭小販

2026-05-05 07:21
福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

2026-05-01 15:06

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程