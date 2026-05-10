地鐵7號線周末部分停駛首日 公車接駁排長龍 乘客受影響

7號線部分停駛首日，74街-百老匯站月台人潮明顯增加，不少乘客在站內轉乘或重新規畫路線。(記者戴慈慧／攝影)

紐約市地鐵7號線因站台改善、無障礙設施及東河隧道防洪工程，8日晚間起在周末部分停駛。首日已有不少往返皇后區 與曼哈頓 的乘客受到影響，有人直到列車行駛至74街-百老匯站(74 St-Broadway)才發現無法繼續前往曼哈頓，也有民眾表示，接駁公車排隊人潮過長，通勤時間大幅增加。

大都會運輸署(MTA )表示，7號線將在兩個周末暫停行駛74街-百老匯站至曼哈頓34街-哈德遜廣場站(34 St-Hudson Yards)之間的路段。停駛時間分別為8日晚11時30分至11日凌晨3時30分，以及22日晚11時30分至25日上午10時30分。

停駛期間，7號線只行駛法拉盛緬街站(Flushing-Main St)至74街-百老匯站之間。MTA安排免費接駁公車，分別行駛74街-百老匯站至皇后廣場站、皇后廣場站至Vernon Blvd-Jackson Av站，以及深夜時段時報廣場-42街站至34街-哈德遜廣場站之間。

法拉盛緬街站電子看板顯示，7號線列車僅行駛至74街-百老匯站，乘客須轉乘其他交通工具前往曼哈頓方向。(記者戴慈慧／攝影)

停駛首日，法拉盛緬街站的電子看板顯示，7號線列車終點為74街-百老匯站，不過仍有部分乘客不清楚路線調整。一名原本要搭7號線前往大中央站(Grand Central)的乘客表示，事前不知道列車停駛，直到列車抵達74街-百老匯站後折返，才被迫下車重新規畫路線，整段行程比平常多花近一小時。

另一名準備前往長島市的乘客則表示，地鐵停駛後，許多人改搭接駁公車，導致羅斯福大道一帶等車人潮很長。他說，原本要搭的公車到站時已經擠滿乘客，無法上車，只能繼續等下一班，直言「很煩」。

MTA建議，往返皇后區與曼哈頓的乘客可改搭其他地鐵路線或長島鐵路。工程期間，地鐵乘客可免費搭乘長島鐵路往返法拉盛、威利點(Mets-Willets Point)、木邊站(Woodside)、大中央麥迪遜站(Grand Central Madison)及賓州車站(Penn Station)，但乘客出發前仍應先查詢班次。

除周末停駛外，7號線近期還將陸續實施多項調整。8日至11日期間，往法拉盛方向列車不停82街、90街、103街及111街站。11日凌晨3時01分起至22日，往曼哈頓方向列車將不停69街、52街、46街-Bliss St及33街-Rawson St站。

自25日上午10時30分起至2027年，往法拉盛方向列車將不停52街及69街站。尖峰時段，往曼哈頓方向快車在74街-百老匯至皇后廣場之間將改行慢車；往法拉盛方向列車在皇后廣場至61街-Woodside之間也將改行慢車，並跳過74街-百老匯站。