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紐約市餐廳衛生評比 多家中餐館C級 璟江海鮮樓複查過關重開

記者顏潔恩／紐約報導
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位於布碌崙8大道的璟江海鮮樓，曾在4月20日的例行檢查中因觸發幾項嚴重違規而被勒...
位於布碌崙8大道的璟江海鮮樓，曾在4月20日的例行檢查中因觸發幾項嚴重違規而被勒令停業，但在四天後複查中已改善問題，獲得批准重開。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市府餐廳檢查員日前對全市600多家餐廳進行衛生突擊檢查並評分，其中超過半數的餐飲場所獲得A級評分；但也有幾家中餐館因違規而屢被扣分，落至表現較差的C級，其中包括位於曼哈頓的「麻辣熊貓」(Mala Panda)、「XW Spicy Hot Pot」、「Mala Town」、以及布碌崙(布魯克林)8大道的「璟江海鮮樓」。

根據「今日美國報」(USA Today)報導，紐約市府根據檢查員記錄的違規扣分制來評定等級，分數愈低愈好，其中0至13分為A級、14至28分為B級、28分以上為C級；為了提高清晰度與簡化說明，在當前數據庫中尚未列出正式等級、但分數落在相應區間的餐廳，將稱為「B級區間」或「C級區間」；正式等級通常只會在複檢後發出，而等級更新與數據庫同步之間可能存在時間差，導致部分已檢查並評分的餐廳暫時顯示為未評級。

據市衛生局最新發布的報告，紐約市自4月20日以來共進行了624次餐廳衛生檢查，其中53%，即331家餐飲場所獲得「A」級評分。

對於因衛生違規遭到扣分的中餐廳，此次多以「麻辣燙自取料」的餐廳形式為主，這種飲食特點是設置一個拿取食材的區域，由顧客自己自由搭配和拿取想要的食材；儘管這些餐廳極受顧客歡迎，在谷歌(Google)評論上大多有4.8以上的高分，但這種開放式的自取流程若無妥善監管，很容易引發食安問題。

以麻辣熊貓為例，觸發的幾項嚴重違規包括熱食類食品未保持在華氏140度或以上、食品來源不明或未經批准、經理或主管未持有食品保護證書、生食或熟食受到污染、摻雜、交叉污染、員工個人衛生不良、食品、用品或設備在儲存、製備、運輸、展示或供應過程中未妥善防止污染等等。

位於布碌崙8大道的璟江海鮮樓，4月20日例行檢查後被市衛生局勒令關閉，觸發的幾項較為嚴重的問題是在場所內發現老鼠活動跡象或有活鼠存在、廁所內或附近未設洗手設施，或設施無法使用、食品接觸表面未在每次使用後或可能受污染後正確清洗、沖洗及消毒、以及擦拭布未保持清潔乾燥，或未存放於消毒溶液中；但在四天後的複查中，該餐館已改善上述問題，獲得批准重開。

8大道 布魯克林 中餐館

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