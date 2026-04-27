曼達尼富豪住處外拍片 商界斥威脅人身安全

市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前在億萬富翁、對沖基金大亨格里芬(Ken Griffin)位於中央公園南的豪宅外拍攝短片，為度假公寓稅(pied-à-terre tax)計畫造勢。(截自市府視頻)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)日前在億萬富翁、對沖基金大亨格里芬(Ken Griffin)位於中央公園 南的豪宅外拍攝短片，為度假公寓稅(pied-à-terre tax)計畫造勢，此舉引發商界強烈反彈，批評市長在政治暴力陰影下將政策爭議個人化，已逾越分寸。

該短片在X平台上獲逾5200萬次觀看，曼達尼在片中表示：「度假公寓稅專門針對最頂端的富豪，那些將財富囤積於紐約市 房地產卻根本不住在這裡的人，」同時在視頻中點名格里芬的公寓正在此。短片發布時機恰在州長霍楚(Kathy Hochul)提出徵收此稅後不久。度假公寓稅擬針對市值逾500萬元的第二套住所徵收，格里芬名下面積達2萬3000平方呎的頂層公寓售價為2億3800萬元。

然而，商界則對此反應強烈。長期協調市府與商界關係的掮客懷爾德(Kathy Wylde)指出，上述行動發生在真實安全威脅日益升高的當下。去年夏天，一名槍手在中城一棟大樓內射殺四人，2024年又發生保險公司行政總裁遭暗殺事件，涉嫌兇手孟喬內(Luigi Mangione)目前仍在候審。懷爾德警告：「在當前政治環境下，將政策爭議個人化，必然帶來負面後果，聯合健保案就是前車之鑑。」

紐約市夥伴關係(Partnership for New York City)主席富洛普(Steve Fulop)亦批評，無論格里芬個人境況如何，「在這個環境下點名針對個人，明顯不恰當」。創業真人秀節目「創智贏家」(Shark Tank)明星奧利利(Kevin O'Leary)在受訪反問：「如果格里芬帶著攝影隊跑到他家門口，說『曼達尼住在這裡』，那又意味著什麼？」

格里芬旗下的城堡投資集團(Citadel)是紐約市重要雇主之一。據「華爾街日報」日前報導，格里芬正重新考慮一項價值60億元、原本可創造1萬5000個永久職位的中城辦公大樓計畫。面對各方批評，曼達尼事後則選擇緩和語氣，主動向格里芬釋出善意。「我希望紐約人成功，希望他們創業、壯大經濟、創造高薪工作。格里芬作為本市重要雇主與商界領袖，一直是這一進程的一部分。」