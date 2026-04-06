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紐約生存手冊／春季騎電單車人數增加 違規恐挨罰

記者高雲兒╱紐約報導
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隨著氣溫回升，紐約州進入單車出行旺季，街道、單道與人行道上的騎行人數明顯增加，其中電單車(e-bike)使用者也持續上升。州府近日提醒民眾，在享受騎行便利的同時，應先了解並遵守相關規定，否則可能面臨罰單甚至安全風險。

不少民眾將電單車當作普通單車使用，但實際上有明確限制。根據規定，電單車只能在限速30哩或以下的道路行駛，並非所有道路都適用。此外，電單車分為不同類型，適用規則也有所不同，若不清楚車型，建議向購買時的商家確認，以免在不知情下違規。

在年齡與安全方面，紐約州規定，16歲以下不得騎電單車；若為第三類電單車，18歲以下騎士必須佩戴頭盔。至於一般單車，14歲以下騎士同樣必須戴頭盔，否則其監護人可能面臨最高50元罰款。相關部門指出，這些規定主要是為降低未成年人騎行時的受傷風險，但在實際情況中仍常被忽略。

當局同時強調，電單車屬於交通工具，騎士必須遵守交通號誌、標誌與路面標線，包括紅燈停、不可逆行或隨意橫穿車道等。違規行為不僅可能被開罰，也容易引發事故。

近年來，電單車快速普及，也帶來不少安全隱憂。有居民反映，部分騎士在車流中穿梭、突然變換車道，甚至在人行道高速行駛，增加與行人或車輛衝突的風險。由於電單車速度較快，一旦失控，後果往往比一般單車更嚴重。相關部門呼籲駕駛人提高警覺，在學校周邊與路口減速行駛，留意突然出現的騎行者。

紐約州

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