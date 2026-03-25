消防車撞客機 拉瓜地亞機場連續第2天數百航班取消

發生致命撞擊事故後，拉瓜地亞機場第二天大量航班延誤和取消。圖為拉瓜地亞機場客機與消防車輛發生撞擊後。（路透）

紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia airport)22日晚間發生加航噴氣客機和消防車在跑道上相撞的致命事故後，在24日連續第二天出現嚴重的航班延誤和取消。美國聯邦航空局(Federal Aviation Administration)表示，該機場受影響的兩條跑道中，至少有一條跑道要到27日才能重新開放。

航班追蹤網站FlightAware的資料顯示，截至24日美國東部時間中午12時，當天至少有271個航班被取消，另有264個航班延誤，進港航班平均延誤將近4小時40分鐘。

23日該機場有近600個航班被取消，部分滯留的旅客被迫帶著行李在機場的地上睡覺。許多人都在焦急等待航班起飛的時刻。一位旅客當天很早就趕到了機場，他說：「我乘飛機那麼多年，第一次遇到這種情況，真是意想不到。昨天他們沒讓我登機，我今天很早就到了。」旅客穆德斯(Hannah Mudse)說，由於航班取消，她已經花費數百元用於酒店住宿和往返機場的交通。

拉瓜地亞機場的部分航班被改道至其他機場，其中包括甘迺迪國際機場和紐瓦克國際機場。來自康州(Connecticut)的旅客克萊門蒂(Laura Clementi)說，她24日本來準備搭乘飛往拉瓜地亞機場的飛機，但航班最後卻飛到了甘迺迪國際機場，她又被迫從甘迺迪國際機場趕到拉瓜地亞機場轉機，非常折騰和累人。

除了航班改簽和重新預訂之外，一些旅客還擔心美國運輸安全管理局(TSA)的安檢長隊。飛機撞擊事故發生後，拉瓜地亞機場的安檢隊伍一度非常混亂。後來由於聯邦政府增派移民和海關執法局(ICE)的特工協助全國各地的機場安檢工作，包括拉瓜地亞機場，才使情況出現緩和。