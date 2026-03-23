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紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

曼哈頓爆劫車驚魂 嫌犯從中城逃至華埠被捕

記者許君達╱紐約報導
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曼哈頓發生凌晨劫車案，一名嫌犯劫持一輛計程車後滿城兜風，從案發地點所在的中城一路行駛到下城的華埠才被成功攔截。圖為警方設伏逮捕嫌犯賴斯的華埠堅尼路。(記者許君達╱攝影)
曼哈頓發生凌晨劫車案，一名嫌犯劫持一輛計程車後滿城兜風，從案發地點所在的中城一路行駛到下城的華埠才被成功攔截。圖為警方設伏逮捕嫌犯賴斯的華埠堅尼路。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓22日凌晨發生一起劫車案件，嫌犯在持槍劫持一輛計程車後，一路從曼哈頓中城開到華埠，警方鎖定嫌犯位置並設下埋伏，成功攔截下嫌犯所劫的車輛並將其逮捕，目前面臨多項罪名。

根據警方介紹，案件發生與22日凌晨12時30分左右。當時一名53歲的黃色計程車司機正在曼哈頓西33街450號附近停車休息，28歲的嫌疑人賴斯(Joseph Ryce)坐進計程車後座，然後掏出槍，命令司機下車。

隨後，賴斯駕駛搶來的車在曼哈頓兜風。劫車後，他先沿第十大道向北行駛，當警方試圖要攔下車輛後，他拒絕停車，而在警方再次追蹤到嫌疑車輛時，賴斯已經移動到了曼哈頓下城。

警方根據賴斯的行車路線，提前在位於華埠的堅尼路(Canal Street)交拉菲逸街(Lafayette Street)路口處安排了一輛便衣警車用於攔截。而賴斯果然中招，一頭撞向擋在路中央的警車，然後迅速被埋伏在路邊的警察逮捕。所幸，在整起事件中，沒有人員傷亡的報告。

目前，賴斯已被拘留。據報導，他將被控搶劫、重竊、魯莽駕駛並拒捕、非法持有盜竊所得、人身威脅、妨礙公務以及無證駕駛等多項罪名，而檢方則據報還在評估是否要將刑責更重的劫持車輛罪加入起訴內容。

此前紐約市也曾發生過有團夥鎖定Uber、Lyft與Revel的司機，佯裝乘客上車後，藉口讓司機輸入地址或更改目的地，趁機奪走司機的手機或行車記錄設備的案件；嫌犯甚至用司機的手機給自己轉帳，得手近4萬元，當時全市共有超過20名司機受害。

數據顯示，賴斯劫車地點所在的市警十分局轄區上月的主要犯罪發生率較去年同期減少了29%，其中搶劫案同比減少了42.9%，然而事主損失和社會危險性較大的犯罪案件近來仍數次發生。除賴斯的劫車案外，轄區內的哈德遜廣場(Hudson Yards)商業區2月還曾發生過一起價值超過3萬元的珠寶盜竊案。

華埠 曼哈頓 紐約市

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