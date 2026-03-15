垃圾桶配送延誤惹怨 議員籲市府暫停開罰

市議員莫拉諾(中)日前在市政廳前召開記者會，與市議員桑切斯(左)和莊文怡(右)一起要求市清潔局說清楚垃圾桶配送延誤的原因。(取自莫拉諾臉書)

紐約市府居民購買指定垃圾桶的新規定近期引發不少抱怨。市議員莫拉諾(Frank Morano)日前在市政廳前召開記者會，與市議員桑切斯(Justin Sanchez)和莊文怡(Susan Zhuang)一起要求市清潔局(Department of Sanitation)說清楚垃圾桶配送延誤的原因，並呼籲在居民真正收到垃圾桶之前，不應對未使用指定垃圾桶的住戶開罰。

莫拉諾表示，許多屋主按照市府規定早早下單、全額付款，但之後卻等了好幾周甚至幾個月，既沒有收到垃圾桶，也沒有任何配送更新或退款說明。根據清潔局的資料，目前約有1萬4000名居民受到影響。

「紐約人願意配合市府，維持社區整潔，但市府也要做好自己的工作」，莫拉諾說。「很多人已經付錢買了垃圾桶，卻一直等不到貨。既然如此，市府就不應該在他們還沒收到垃圾桶時就開罰」。他表示，這個問題對長者和沒有車輛的居民影響尤其大，有些人無法自行到商店購買替代垃圾桶，也很難追蹤訂單或處理退款問題。

市議會清潔與固體廢物管理委員會(Committee on Sanitation and Solid Waste Management)主席桑切斯表示，不少屋主已經按照新規定訂購垃圾桶，但卻遲遲得不到回覆，「他們做了所有正確的事情，按時下單、付清費用，但卻一直等不到垃圾桶，也沒有任何解釋」。他說，垃圾處理關係到每個社區，不應成為政治問題，市府應確保所有居民都能得到應有的服務。

市議會老齡事務委員會(Committee on Aging)主席莊文怡也表示，她的辦公室近期接到不少投訴，有些居民訂購垃圾桶後幾個月仍未收到貨或退款，「很多長者靠固定收入生活，不可能隨便承擔罰款」。她說，市府在所有垃圾桶送達之前，不應對居民開罰。

莊文怡同時質疑市府選擇承包商Otto Environmental Systems的過程，指出該公司曾低估垃圾桶成本，之後又退出項目，導致整個計畫出現混亂。她認為市府應重新檢討採購程序，避免類似情況再次發生。

在記者會上，多名議員要求清潔局對垃圾桶配送延誤作出說明，並提出清楚的解決方案，包括完成所有未送達的訂單、處理退款申請，以及改善未來與居民的溝通。

莫拉諾最後表示，當市府要求居民必須透過官方計畫購買指定垃圾桶時，就必須確保整個計畫運作正常，「居民應該拿到他們付錢購買的垃圾桶，或者拿回退款。在那之前，不應該開始執法。」