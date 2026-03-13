紐約財政前景 穆迪調降至「負面」 曼達尼稱「為時過早」

曼達尼表示，穆迪評級「為時過早」，只要州府出手，以數十億元資金支援紐約市，一切都會順利解決。(取自市長辦公室)

金融評級機構穆迪(Moody’s Ratings)日前將紐約市 財政前景調整為「負面」，理由是「市府預計將面臨長期且龐大的預算缺口。」穆迪並提及，市長曼達尼 (Zohran Kwame Mamdani)計畫動用儲備金以平衡本財年預算。對此，曼達尼回應表示，此評級「為時過早」，只要州府出手，以數十億元資金支援紐約市，一切都會順利解決。

穆迪指出，負面展望目前不會對紐約市的借貸能力或債券評級造成即時影響。紐約市信用評級仍維持在Aa2的強勁水平。不過，此舉被視為對市府財政狀況的警示，向投資者釋出訊號，認為紐約投資風險上升，也可能為未來下調評級鋪路。

曼達尼與多名官員曾表示，紐約市正面臨嚴峻財政困境，並將原因歸咎於前一屆政府長期低估預算。前市長亞當斯 (Eric Adams)任內未披露的支出，使得帳面預算看似平衡，實際卻已出現赤字。為填補財政缺口，曼達尼提議從市府「雨天基金」(Rainy Day Fund)提取近十億元，但該方案遭到市議會與市主計長反對。

市長發言人佩凱克(Dora Pekec)表示，州議會正推動為五大區增加50億元資金。佩凱克表示，市府期待與州府及市議會持續合作，在彌補承接而來的財政赤字的同時，使市府財政重回穩定軌道。

曼達尼近期也持續向州府施壓，要求增加對紐約市的資金支持，其中包括向最富裕居民與企業加稅。州參、眾兩會多數議員與市長立場接近，但最終需簽署州預算案的州長霍楚(Kathy Hochul)一直反對向富人加稅。

另一方面，主導小班制法案的州參議員劉醇逸(John Liu)也表示，願意考慮放寬相關要求，以減輕曼達尼政府的財政壓力。

市主計長李文(Mark Levine)在聲明中表示，穆迪將紐約市展望調整為負面，是對城市未來財政挑戰的一次嚴肅警示。他指出，此決定出現在紐約市經濟處於「相對健康」期，更顯得值得警惕。市議會議長梅寧(Julie Menin)則批評市長動用儲備金並考慮提高地產稅，認為這些選項均不可行。