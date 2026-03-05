醫療補助居家護理計畫涉圍標 聯邦將起訴紐約州府

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
聯邦司法部即將就紐約州醫療補助居家護理計畫改革，對州長霍楚(Kathy Hochul)政府提起訴訟，指控相關改制涉嫌操縱程序。(取自州長辦公室)
據「紐約郵報」4日報導，聯邦司法部即將就紐約州醫療補助居家護理計畫改革，對霍楚(Kathy Hochul)政府提起訴訟，控告相關改制涉嫌操縱程序，有意向某企業傾斜。

三名消息人士向「紐約郵報」透露，聯邦政府預計在未來數周內提出訴狀，控告對象包括紐約州府，以及這項規模110億元計畫改革核心企業。聯邦調查部分源於州參議員去年展開的調查，內容或包括涉嫌圍標和未遵守醫療補助報銷規定等問題。

此舉正值強勢醫療工會1199SEIU進入關鍵階段，為數千名透過納稅人資助計畫受雇的居家護理員推動工會化。該工會曾促請霍楚與州議會改革「消費者指導個人助理計畫」(CDPAP)。

霍楚於2024年推動CDPAP改革，稱原本的計畫存在大規模欺詐與濫用情形，並改變家屬居家照護人員的薪資發放方式，由原本數百家中介公司改為由單一公司統籌發薪。州府隨後面臨質疑，指招標程序向最終取得價值十億元合約的Public Partnerships LLC(簡稱PPL)傾斜。

智庫Empire Center for Public Policy 3日公布的電郵顯示，州衛生廳高層與霍楚辦公室官員早在州議會批准對合約公開招標兩周前，已與PPL員工討論具體細節。在上述電郵發出一周後，州預算協議尚未最終敲定CDPAP支付結構重大變更前，「紐約郵報」曾報導，霍楚有意將合約交予PPL。

霍楚對CDPAP改革立場強硬，去年拒絕延長轉換至PPL的過渡期，近期再度強調改革已為州府節省大量支出。州府仍預計整體醫療補助支出今年將增長11%。

霍楚辦公室拒絕評論即將提出的訴訟及相關指控。州長辦公室聲明指出，在川普上任前，霍楚已著手清除浪費、欺詐與濫用情形，其中包括大規模CDPAP改革。PPL代表拒絕說明是否配合聯邦調查，並稱公司獲選「遵循常規且合法程序」。

