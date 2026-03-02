亞裔社區中心 為長者免費報稅

亞裔社區中心為長者免費報稅現場。(ACC提供)

亞裔社區中心(Asian Community Center，簡稱ACC)與市議員莊文怡辦公室合作，啟動「2026年長者免費報稅 公益服務項目」，為社區長者提供專業、規範、免費的稅務申報和技術支持。在2026年度報稅季來臨之際，為低收入長者減輕報稅負擔，保障社區長者的合法權益，也為社區營造守法合規的氛圍。

報稅對每個稅務居民都非常重要， 是關乎民生的重要事項。對於許多社區長者而言，面對不斷更新的稅務政策與複雜表格，往往存在信息不對稱與專業知識不足的問題，會出現錯報甚至漏報的問題，影響到居民權益。ACC表示，此次公益報稅活動他們特邀專業會計師現場服務，確保報稅流程合法合規、資料審核嚴謹、申報準確高效，幫助長者享有各項退稅與福利政策。

亞裔社區中心2026年免費報稅活動在該中心舉行，具體時間是每周四上午9時30分至下午1時；具體日期為3月5日、12日、19日和26日；以及4月2日和9日。

ACC表示，這項免費報稅活動啟動以來，受到社區長者的廣泛關注與積極響應。該中心2月12日和26日已開展兩次免費報稅活動。每次活動亞裔社區中心內都秩序井然，志願者協助長者整理材料，會計師團隊一對一耐心講解，充分展現了社區團結互助的精神風貌。

ACC負責人說，關愛長者、服務社區是該中心長期堅持的宗旨。長者是社區發展的見證者與建設者，為他們提供專業報稅服務是該中心的責任，也是一種榮幸，他們希望能幫助社區營造守法合規和互助共融的環境。該中心還感謝莊文怡辦公室對本次公益項目的大力支持，使公共資源更加精準地服務基層社區。

亞裔社區中心的地址是布碌崙(布魯克林)61街746號，目前部分服務名額仍可預約。該中心呼籲有需要且符合條件的長者盡早預約，預約電話是(929)305-4355。